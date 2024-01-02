صعوبات بتوزيع القروض المُيسرة على الشركات الصينية في ظل تباطؤ الاقتصاد

تواجه الصين صعوبات في توزيع 740 مليار دولار من القروض المُيسرة على الشركات، فيما أعربت البنوك عن قلقها بشأن مخاطر الائتمان، وكانت الشركات مُترددة في تحمُل المزيد من الديون في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وكان برنامج الإقراض المُستهدف جزءاً مُهماً من جهود التحفيز التي اعتمدتها بكين منذ جائحة كورونا، وضمن محاولات السُلطات لإعادة إنعاش الاقتصاد المُتراجع هذا العام. لكن البنوك التُجارية وجدت صعوبة في تحديد المُقترضين المؤهلين في الصناعات التي حددتها الحكومة كأولوية.

وتُظهر البيانات الرسمية أن نصف برامج القروض البالغ عددها 14 برنامجاً التابعة لبنك الشعب الصيني، والتي يتراوح تركيزها من دور رعاية المُسنين إلى مطوري العقارات المُتعثرين، قد وزعت أقل من %50 من حصتها منذ بدايتها في عام 2020. أما البرامج المُتبقية، أو ((أدوات السياسة النقدية الهيكلية))، فقد صَرَفت ما بين 62 و%87 من حصَصَها الإقراضية.

ويُبرز الإقبال البطيء على هذه البرامج التحديات التي يواجهها صُناع السياسة الصينيون لإنعاش اقتصاد البلاد المُتعثر، والذي تلقى صدمات من انهيار القطاع العقاري وانعدام الثقة لدى القطاع الخاص.

وقال إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل والرئيس السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي: ((الجهات التنظيمية المالية في الصين على دراية تامة أن استخدام هذه التدابير يتعارض مع محاولاتِها لتعزيز النهج التجاري للنظام المصرفي والتوقف عن التدخل في تخصيص الائتمان، لكنني أعتقد أنهم قرروا أن تخصيصات الائتمان المُستهدف قد تكون أهون الشَريّن، حيث إن الشر الأول يتمثل في تحفيز نقدي واسع النطاق قد يُثير كل أنواع المخاطر المالية متوسطة الأجل وغيرها من المخاطر الأخرى)).

ولدى الصين تاريخ طويل في استخدام القروض الهادفة لتحقيق سياسات معينة. ولكن السُلطات اعتمدت بشكلٍ مُتزايد على هذه الاستراتيجية لدعم الاقتصاد بعد تفشي فيروس كورونا، حيث طَرَح بنك الشعب الصيني 12 برنامجاً للإقراض قصير الأجل بفوائد مُنخفضة أو بدون فوائد، بقيمة تزيد عن 5.3 تريليونات يوان (744 مليار دولار).

وفقاً للبنك المركزي فإن الإقراض المُستهدف يختلف عن التخفيف الواسع النطاق للقيود النقدية على الطريقة الغربية، من خلال توجيه الائتمان الرخيص نحو مناطق استراتيجية لتعزيز الاقتصاد دون تأجيج التضخم. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لم تؤتِ ثمارها بشكلٍ كامل، حيث عانت بعض البرامج الأحدث من مُعدلات إقبال أقل.

وتم في يناير الماضي طرح 3 تسهيلات للإقراض المُستهدف تضمنت تخصيص ما يصل إلى 230 مليار يوان لشركات الإسكان الاجتماعي ومُطوري العقارات المُتعثرين والشركات الخاصة، لكنها لم يتم استنفادها حتى نهاية سبتمبر الماضي. ومنذ إطلاقهما في يونيو الماضي، استهدف صندوقان مدعومان من بنك الشعب الصيني توزيع 240 مليار يوان على مشاريع عقارية مُتوقفة ودور رعاية ذات أسعار ميسرة، لكنهما لم يتمكنا سوى من إنفاق 7.2 مليارات يوان. كما وزع برنامج قروض آخر مدعوم من الدولة للخدمات اللوجستية، كان جرى إطلاقه في نهاية العام قبل الماضي، أقل من نصف حصته المُقدرة بحوالي 100 مليار يوان.

وقال أربعة مصرفيين إنهم يترددون في المشاركة في البرامج، التي تركز على القطاعات التي تحمل مخاطر ائتمانية كُبرى، فعلى سبيل المثال، تستأجر دور الرعاية الصحية عادةً المباني والأراضي، وبالتالي ليس لديها أية ضمانات تُقدمها للمُقرضين. وقال شو ليانغ، صاحب دار لرعاية المُسنين في مقاطعة هيبي الشمالية، والذي تقدم لطلب الحصول على قرض في أغسطس، لكن رُفض لعدم كفاية الضمانات: ((لو كنتُ أملك الأرض، لحصلت على القروض البنكية منذ زمن طويل)).

ويتسم الطلب على الائتمان بالضعف، حيث تُظهر البيانات الرسمية أن الصندوق المدعوم من بنك الشعب الصيني بقيمة 40 مليار يوان لقروض الأعمال الصغيرة، صَرَف 22 مليار رنمينبي فحسب منذ إطلاقه في مارس. وقال مسؤول في بنك تشونغ يوان: ((أصحاب الأعمال خائفون من زيادة الرافعة المالية بسبب حالة الاقتصاد التي تعاني من الكثير من الضبابية والريبة)).

وتواصِل بكين المُضي قُدماً في تطبيق البرنامج رغم الإقبال الضعيف. ووفقاً لوسائل الإعلام الحكومية، فقد صَرَحت إدارة السياسة النقدية في البنك المركزي إن الإقراض المُستهدف قد ساعد على ((إنعاش الاقتصاد بشكلٍ فعال، وكذلك في تعزيز مُحركات النمو الجديدة)).

لكن حتى المسؤولين الصينيين غير مُقتنعين بذلك. وقال أحد مُستشاري البنك المركزي: ((منظمو الاقتصاد الصينيون مهووسون بفكرة السياسة النقدية المُستهدفة على الرغم من وجود الكثير من الجدال حول مدى فاعليتها)).

ولا تزال البنوك غير مُستعدة لتخفيف معاييرها للإقراض، حتى مع تشجيع السُلطات لها ودعم البنك المركزي.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك التعمير الصيني، وهو أحد أكبر البنوك في الصين: ((نحن نتخذ قرارات الإقراض بناءً على ما إذا كان المقترضون قادرين على سداد القرض وليس مدى انخفاض تكلفة أموالنا. لا يُمكننا تعزيز المصلحة العامة على حساب مصلحتنا الخاصة)).

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