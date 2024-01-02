وادي السيليكون يتطلع لتجاوز إخفاقات النظارات الذكية

يقود بحث وادي السيليكون الحثيث عن جهاز إلكتروني استهلاكي يمكن أن يخلف الهاتف الذكي إلى إعادة إحياء فكرة تحطمت واحترقت منذ عقد من الزمن ألا وهي سماعات الرأس المستوحاة من تصميم نظارة ((غوغل جلاس))، والفرق في هذه المرة أن الموجة الجديدة من النظارات الذكية، التي تقودها شركة ((راي بان)) المملوكة لشركة ميتا، تأتي معززة بالذكاء الاصطناعي.

ويأمل المطورون ومنتجو الأجهزة الإلكترونية، أن تجتذب سهولة الوصول الدائم للأدوات المساعدة المستوحاة من تصميم تشات جي بي تي المستهلكين بطريقة لم تستطع أن تحققها نظارة غوغل من قبل. كان الجانب الأكبر من الضجة التي أُثيرت حول سماعات الرأس قد ركز في الأشهر الأخيرة على التدشين المقبل من جانب شركة ((أبل)) لسماعات فيجين برو التي طال انتظارها، وهي عبارة عن سماعة رأس كبيرة لكنها باهظة الثمن ((تدعم خواص الواقع المختلط))، وتعرض الأشكال بهيئتها الواقعية باستخدام تقنية هولوغرام ثلاثية الأبعاد، بينما يصب بعض المتحمسين والداعمين لفكرة هذه النوعية من سماعات الرأس تركيزهم على مفهوم نظارات مبسطة أكثر، تعتمد بدرجة أكبر على الصوت لا على المرئيات.

وقال كريستيانو أمون الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، صانعة الرقائق الإلكترونية لأجهزة الهاتف المحمول والتي تدعم معالجاتها نظارات ((راي بان)) المملوكة لشركة ميتا فضلاً عن سماعاتها للرأس من ماركة كويست المدعومة بتقنية الواقع الافتراضي: ((نرى أن ثمّة مستقبلاً مبهراً للنظارات الذكية لا سيّما في حالة استخدام الموديلات التي تدعم خواص الصوت والنماذج اللغوية الكبيرة كواجهة للمستخدم)). والفكرة التي لطالما طمح وادي السيليكون إليها منذ وقت طويل، هي أن يرتدي المستهلك الكاميرا على وجهه، ويتحدث مع أدوات المساعدة الافتراضية من خلال النظارات لكنها لم تنجح في الخروج إلى النور رغم المحاولات المضنية.

كانت غوغل كشفت في العام 2012 النقاب عن منتجها ((جلاس)) النظارة المستقبلية الذكية، التي تتضمن من بين خواصها كاميرا يمكن التحكم بها من خلال الأوامر الصوتية. وسحبت الشركة المنتج من لأسواق في وقت مبكر من عام 2015 بعد أن تعرض عدد من مستخدمي ساعات الرأس البالغ ثمنها 1500 دولار إلى إساءات لفظية كثيرة بعد استخدامها من جانب مرتديها في مواقف غير مرحب بها، وهو ما نتج عنه تعرضهم في بعض الحالات إلى اعتداءات جسدية.

ولم يحل ذلك دون قيام شركات أخرى، من بينها ماجيك ليب، وأمازون، وسناب من إطلاق منتجاتها من النظارات الذكية في السنوات التالية تباعاً دون أن تحقق أي نظارة منها نجاحاً واسعاً في الأسواق. وشهد عام 2021 إطلاق النسخة الأولى من نظارات ((راي بان)) المملوكة لشركة ميتا، والتي تضمنت في إطاراتها كاميرات ومكبرات صوت صغيرة الحجم مثبتة داخليًا. ونجحت هذه النظارات في بيع 300.000 وحدة وفق تقرير نشرته خلال الصيف الماضي صحيفة وول ستريت جورنال، الأمر الذي يشير إلى إمكانية محافظة هذه النظارة على مكانة مميزة بالأسواق.

ولم تصدر ميتا تأكيداً لهذا الرقم، ولكنها طرحت منتجاً لاحقاً لهذه النظارات خلال شهر سبتمبر، تضمن إمكانات محسنة للذكاء الاصطناعي. والشركة الآن بصدد اختبار القدرة على توجيه الأسئلة لأدوات المساعدة الإلكترونية والتعرف على الأشياء التي تصورها الكاميرات، وذلك بهدف طرح الخواص جديدة على نطاق أوسع خلال 2024.

وقال جون هانك الرئيس التنفيذي لشركة نيانتك التي نجحت في تعزيز شعبية الواقع المعزز المدعوم بالهواتف الذكية من خلال لعبة بوكيمون جو: ((أعتقد أن الكثير من الأشخاص فوجئوا بحسن استقبال نظارات راي بان ميتا الجديدة))، وأردف هانك قائلاً: ((أعتقد أن هذه النسخة جاءت كنموذج لإطلاق المنتج الصحيح في الوقت الصحيح)).

ولم تكشف ميتا عن التفاصيل المتعلقة بأرقام مبيعات سماعات الرأس الجديدة، ورغم ذلك، صرح هانك، الذي تعاونت شركته مع كوالكوم لإنتاج نموذج مبدئي لسماعات رأس تدعم تقنية الواقع المختلط، أنه بات مقتنعاً الآن بأن النظارات الذكية خفيفة الوزن والأقل ثمناً لديها ((فرصة أكبر)) للنجاح مقارنة بأجهزة ومنتجات مماثلة لنظارات فيجن برو من أبل، والتي سيكون سعرها 3499 دولاراً.

وبالنسبة لشركة ميتا، التي استثمرت مليارات الدولارات لإطلاق سماعات واقع افتراضي متطورة، يستطيع المستخدم من خلالها أن ينغمس ويصول ويجول في العوالم الافتراضية، قد تبدو النظارات الذكية التي ليس بها شاشة عرض على الإطلاق شيئاً بعيداً كل البعد عن نسختها الأصلية للميتافيرس. وصرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إنه يتوقع اندماج هذين النوعين من سماعات الرأس خلال العقد القادم، وفي الوقت نفسه، يعكس هذا المسعى القوي من جانب ميتا، الشركة الأم لفيسبوك تركيزها المتجدد على الذكاء الاصطناعي وإمكانياته.

وقال أشخاص مطلعون لصحيفة فاينانشال تايمز إن سام ألتمان، رئيس شركة أوبن ايه آي، ناقش فكرة ابتكار جهاز قابل للارتداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع السير جون أيف المصمم السابق لدى شركة لشركة أبل وماسايوشي سون رئيس بنك سوفت بنك. وفي الوقت ذاته، تقدمت شركة سامسونج لتسجيل علامات تجارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتعلق بـ ((نظارات سامسونج))، و((نظارات جالكسي))، وهو الأمر الذي يزيد التكهنات بإمكانية عمل سامسونج على منتج منافس لنظارات ميتا الذكية.

وقالت كارولينا ميلانسي، المحللة لدى شركة ((كرييتيف استراتيجيز)) ((نحن نقف فعلياً الآن على أعتاب تجارب أفضل))، وأردفت ((الأمر مختلف اختلافًا جوهرياً عن نظارة ((جلاس)) التي انتجتها غوغل)).

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