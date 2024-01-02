أهداف التنمية العالمية المُستدامة جديرة بالمديح.. لكنها محتومة بالفشل

إذا أخبرتك باتخاذي 17 قراراً للعام الجديد، تشمل إنجاز المزيد من العمل والتمرين وكذلك قضاء المزيد من الوقت مع أسرتي، فسترى ربما أنني مفرط الطموح. لكن إن أسهبت في شرح تقسيمي لهذه القرارات على 169 مُستهدفاً، فستستنتج بأني مفرط قي التدقيق.. ومحتوم بالفشل.

ومع ذلك، فإن هذا، على وجه الدقة، هو عدد المُستهدفات التي حددها العالم لنفسه في 2015، حينما اتفقت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهداف التنمية المُستدامة؛ في مسعى لتحسين الكوكب وجودة الحياة البشرية عليه. ورغم أن هذه الدول أعطت نفسها 15 عاماً لإنجاز الأهداف، لكنها أيضاً كانت تجهز نفسها أيضاً للسقوط والفشل.

بالتأكيد ومع اقترابنا من منتصف الطريق نحو عام 2030، قد لا تتفاجأ إذا علمت بأن كوكب الأرض ينحرف عن مساره نحو تحقيق أهدافه. فقد نشرت الأمم المتحدة تقريراً عن التقدم المُحرز في يوليو الفائت، حذرت فيه من أن أهداف التنمية المُستدامة ((في خطر))، مع سير %12 فقط من الأهداف في طريقها الصحيح.

كذلك، أظهرت دراسة منفصلة أجرتها شركة ((أكسنتشر)) أن ((%49 فقط)) من 2800 من قادة الأعمال يؤمنون بإمكانية تحقق أهداف التنمية المُستدامة بحلول عام 2030. وفي ضوء أهداف مُعلنة، مثل ((إنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء والبنات في كل مكان، فكل ما يمكنني قوله إنه من الجيد رؤية التفاؤل حياً وقائماً في قطاع الشركات.

بإمكانك رؤية السبب وراء تحديد أهداف التنمية المُستدامة، والتي هي امتداد للأهداف الإنمائية الألفية التي تحددت في العام 2000، وكانت لحسن الحظ تتألف من ثمانية أهداف. وتكمن الفكرة في الإمساك بمرآة أمام العالم والمساعدة في تنظيم الموارد؛ تحسيناً للصورة المنعكسة في المرآة.

لكن الحقيقة المؤسفة هي أن أهداف التنمية المُستدامة كانت محتومة بالفشل منذ البداية، ولك أن تعرف السبب إذا ما نظرت على عجالة إلى الأهداف الـ 17. الهدف الأول ينطوي على ((القضاء على الفقر بكافة أشكاله في كل مكان))، وهو طموح يستحق الثناء بكل تأكيد، لكنه واحد نعرف في قرارة أنفسنا بأنه مُبالغ فيه.

ومع ذلك، فالمشكلة الحقيقية تكمن في التعقيد، وليست في مستوى الطموح. إذ يغطي الهدف الثالث ((الصحة الجيدة والرفاه))، وهو منقسم إلى 13 هدفاً فرعياً، تتراوح بين إنهاء كل الوفيات التي يمكن منعها دون سن الخامسة حتى تقليص الإصابات والوفيات على الطرق.

وبعض الطموحات مثيرة للعجب بالتأكيد، لكنها تبقى متناقضة. فللوفاء بهدف التنمية المُستدامة التاسع، والمتعلق بـ ((البنية التحتية المرنة)) يتعين، مثلاً، على جمهورية الكونغو الديمقراطية بناء مزيد من الطرق.

والكونغو بحجم دولة من دول غرب أوروبا، لكن لديها فقط بضع آلاف من الكيلومترات من الطرق المُعبدة، مقارنة بـ 6.5 ملايين كيلومتر في غرب أوروبا. وستعود الطرق الإضافية بالكثير من الفوائد على الشعب الكونغولي، بما في ذلك سهولة الوصول للأطباء والمدارس، لكنه وللأسف، يمكن أن تتسبب في المزيد من الوفيات على الطرق.

كذلك، قد تكون للطرق عواقب غير مُتوقعة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تسريع اجتثاث الغابات، وهو ما يتعارض مع الهدف 15 من أهداف التنمية المُستدامة المتمثل في ((الحياة على الأرض))، لأنه سيفتح المناطق المعزولة أمام شركات تقطيع الأشجار

ويمكنك القول إن المجموعات السكانية المترابطة أقل ترجيحاً أن تمارس الزراعة عبر قطع الأشجار والحرق، أو استخدام الخشب للطهي. لكن النقطة المهمة هنا تتمثل في عدم إمكانية التنبؤ بالتغيير، وأن التحسينات المجتمعية نادراً ما تسير بإيقاع موحد، كما أن التنمية ليست مهمة سهلة.

ويسير هدفا زيادة الدخل (هدف التنمية المُستدامة الأول) والحد من أوجه عدم المساواة (هدف التنمية المُستدامة العاشر) في اتجاهين متضادين. ويرى بعض خبراء الاقتصاد، بينهم أنغوس ديتون، الحائز على جائزة نوبل، أن بعض الأشخاص فقط تتحسن أحوالهم أولاً في خلال هروب المجتمعات من براثن الفقر.

وكانت هذه الرؤية العظيمة لدينغ شياو بينغ، الذي أشرف على الإصلاحات الصينية الهادفة إلى القضاء على الفقر، عندما أعلن أمام بلده الاشتراكي الفقير أنه (من الرائع أن تكون ثرياً). ولم يتمكن الجميع من الوصول إلى هذا الهدف على الفور، لكن بلغه الكثيرون في النهاية.

إن أهداف التنمية المُستدامة تعد بمثابة قائمة أمنيات للعالم، لكن قائمة النتائج المرجوة، بحسب ريتشارد روميلت، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، ليست استراتيجية، إذ تنطوي أي استراتيجية على عزل صُلب المشكلة وإيجاد أفضل الطرق لمعالجتها.

من المعقول لدولة فقيرة أن تركز كل قواها على هدف التنمية المُستدامة الخامس، المتمثل في المساواة بين الجنسين. ومن أجل تحسين حياة النساء واختياراتهن، ستحتاج الحكومة إلى تحقيق تقدم في الكثير من أهداف التنمية المُستدامة الأخرى أيضاً. وبمرور الوقت، قد يتسنى للنساء المستفيدات من التمكين، تولي رعاية الكثير من الأهداف المتبقية.

وبالمثل، بإمكان الحكومة التركيز على البنية التحتية، فمن شأن الطرقات الريفية مساعدة المزارعين على بيع المزيد من المواد الغذائية للمدن، وتوفير العملات الأجنبية التي يحتاج بلد ما لإنفاقه على استيراد الغذاء، وبناء فائض مالي يمكن توجيهه نحو قطاعات أخرى.

وتتباين استراتيجيات التنمية المعقولة من بلد إلى آخر، ولا يمكن فرضها عليها جميعاً من الخارج. وتفتقر البلدان الفقيرة إلى القدرة والإمكانيات اللازمة لفعل كل شيء في الوقت عينه، حتى في ظروف خيالية تتقاطر فيها عليها أموال التنمية بما يكفي من الخارج. وهكذا، فإن أهداف التنمية المُستدامة تولى الأولوية لكل شيء، لكنها لا تولي أهمية لأي شيء في العالم الحقيقي.

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