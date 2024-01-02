الأحمر يكسو الأسهم الأمريكية في مستهل العام الجديد

اكتست المؤشرات الرئيسة في وول ستريت أمس باللون الأحمر، أول أيام التداول في العام الجديد، إذ تراجع سهم أبل بعد خفض أحد المصارف الاستثمارية تصنيفها وارتفاع عوائد سندات الخزانة مع تراجع توقعات المستثمرين إزاء خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 123.32 نقطة، أو 0.33 في المئة، في حين انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.63 نقطة أو 0.52 في المئة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 137.65 نقطة أو 0.92 في المئة.

وقادت أسهم شركة أبل التراجع بعدما خفض بنك باركليز تصنيف عضو سلة الشركات الرائدة في السوق Magnificent 7 إلى تصنيف أقل من الوزن المناسب، فتراجع سهم شركة أبل بنسبة 3.3%.

من جهة أخرى، تخلت مؤشرات الأسهم الأوروبية عن مكاسبها الصباحية التي سجلت فيها أعلى مستوياتها منذ نحو عامين بدعم مكاسب أسهم الطاقة. وخلال التداولات، انخفض مؤشر ((ستوكس 600)) الأوروبي بنسبة 0.04 في المائة أو ما يعادل 0.18 نقطة ليصل عند مستوى 478.84 نقطة.

وخسر مؤشر ((كاك 40)) الفرنسي نحو 14.4 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليصل إلى 7528.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر ((يورو ستوكس 50)) بنسبة 0.18 في المائة ما يعادل 7.93 نقطة ليبلغ مستوى 4513.72 نقطة.

ونزل مؤشر ((فوتسي 100)) البريطاني بنحو 0.38 في المائة أو ما يوازي 29 نقطة ليبلغ مستوي 7704.17 نقطة.

وتراجع مؤشر((داكس)) الألماني بنسبة 0.01 في المائة أو ما يوازي 2.4 نقطة ليصل إلى 16749.24 نقطة.

وقفز مؤشر أسهم الطاقة 1.4 بالمئة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.

وتراجع سهم شركة إيه.إس.إم.إل المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق 1.4 بالمئة بعد أن ألغت الحكومة الهولندية جزئياً رخصة تصدير لشحن بعض معدات صنع الرقائق إلى الصين.

وقفز سهم ميرسك الدنماركية 4% ليحتل الصدارة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي. ولا تزال الشركة تخطط لتسيير أكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

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