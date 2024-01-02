وست هام يفرط في فرصة الفوز الرابع تواليا بتعادل سلبي مع برايتون

أهدر وست هام يونايتد فرصة تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اختتم سلسلة مباريات عيد الميلاد بتعادل سلبي أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون أمس الثلاثاء.

وكان برايتون سيتخطى وست هام للمركز السادس حال فوزه لكن الفرص كانت قليلة على ملعب لندن ليحصل كل منهما على نقطة واحدة وهي نتيجة عادلة.

وكان من المفترض أن يضع باسكال جروس برايتون في المقدمة قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول لكن ضربة الرأس التي سددها أنقذها الحارس ألفونس أريولا بينما اقترب آدم لالانا من تسجيل هدف فوز متأخر.

وكان يتعين على بابلو فورنالس أن يقدم أداء أفضل لأصحاب الأرض في الشوط الثاني كما سدد توماش سوتشيك كرة بعيدة عن المرمى.

وفي النهاية بدا وست هام راضيا بهذا التعادل الذي أبقاه في المركز السادس برصيد 34 نقطة من 20 مباراة بينما خرج برايتون بشباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم في الدوري ليتجاوز مانشستر يونايتد إلى المركز السابع بفارق الأهداف برصيد 31 نقطة.

وقال جيمس ميلنر لاعب وسط برايتون البالغ من العمر 37 عاما لشبكة سكاي سبورتس "كان الأمر مخيبا للآمال من وجهة نظرنا لأنني أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وصنعنا ما يكفي من الفرص.

"لكنه كان أداء قويا خاصة مع عودة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباريات كثيرة".

وخاض ميلنر مباراته 632 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل رقم رايان جيجز. ويتفوق عليهما فقط جاريث باري (653 مباراة) في المسابقة.

وفاز وست هام بالمباراة العكسية بينهما في وقت سابق هذا الموسم منهيا سلسلة من 13 مباراة دون انتصار أمام برايتون.

لكنه لم يتمكن من تحقيق أول فوز له في دوري الأضواء على أرضه أمام المنافس القادم من الساحل الجنوبي منذ 1983.

وقال ديفيد مويز مدرب وست هام "أتيحت لنا فرصتان. حصل توماش سوتشيك على فرصة هائلة.

"لقد استفدنا من حظنا قليلا. كانت فترة عيد ميلاد جيدة جدا، ثلاثة انتصارات وتعادل".





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