الشرطة المغربية تضبط 1.488 طن من الكوكايين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الشرطة المغربية أنها ضبطت أمس الثلاثاء 1.488 طن من الكوكايين مخبأة في صناديق موز بميناء طنجة المتوسط في شمال البلاد.
وقالت الشرطة في بيان إنه تم العثور على المخدرات في حاوية على سفينة متجهة إلى تركيا وترفع علما أوروبيا وانطلقت من أمريكا الجنوبية.
وقالت الشرطة المغربية إن العملية تمت بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإسبانية، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة.
وفي أكتوبر، عثرت الشرطة المغربية على 1.37 طن من الكوكايين في الدار البيضاء.
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