الشرطة المغربية تضبط 1.488 طن من الكوكايين

أكدت الشرطة المغربية أنها ضبطت أمس الثلاثاء 1.488 طن من الكوكايين مخبأة في صناديق موز بميناء طنجة المتوسط في شمال البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم العثور على المخدرات في حاوية على سفينة متجهة إلى تركيا وترفع علما أوروبيا وانطلقت من أمريكا الجنوبية.

وقالت الشرطة المغربية إن العملية تمت بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإسبانية، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة.

وفي أكتوبر، عثرت الشرطة المغربية على 1.37 طن من الكوكايين في الدار البيضاء.





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