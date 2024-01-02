نائب إسرائيلي من اليمين المتطرف يهدد المحكمة العليا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد نائب إسرائيلي من اليمين المتطرف أمس الثلاثاء إنه بعد هزيمة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، يجب التعامل مع المحكمة العليا، وذلك ردا على قرار الأخيرة الاثنين بإبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.
ودعا تسفيكا فوغل من حزب اليمين المتطرف "عوتسما يهوديت" التابع لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير عبر منصة إكس إلى "الصبر" قبل "فرض النظام" في المحكمة العليا.
وقال فوغل المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل "أولا، سنهزم حماس ثم سنتعامل مع حزب الله وأخيرا سنفرض النظام في المحكمة العليا. كل بدوره. اصبروا".
والاثنين، قررت المحكمة العليا الاسرائيلية بأغلبية قضاتها إبطال بند رئيسي في قانون حكومة نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية.
بدوره، قال إيتامار بن غفير مدافعا عن فوغل، وهو ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن "الذين يرون مقارنة بين حماس والمحكمة العليا في هذه التغريدة لديهم مشكلة في فهم النصوص".
وأوضح "خلافا للمحكمة التي نشرت حكمها الخطير والمثير للاشمئزاز خلال الحرب، لن نتعامل مع هذا الموضوع" أثناء القتال.
من جهته، ندّد وزير الداخلية موشيه أربيل من حزب شاس الديني المتشدد بتصريحات فوغل قائلا "لا يمكن وضع المحكمة العليا على الخط نفسه لأسوأ أعدائنا".
ووصف بيني غانتس، العضو في حكومة طوارئ الحرب، تعليقات فوغل بأنها "مشينة ومخزية".
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