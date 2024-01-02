نائب إسرائيلي من اليمين المتطرف يهدد المحكمة العليا

أكد نائب إسرائيلي من اليمين المتطرف أمس الثلاثاء إنه بعد هزيمة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، يجب التعامل مع المحكمة العليا، وذلك ردا على قرار الأخيرة الاثنين بإبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.

ودعا تسفيكا فوغل من حزب اليمين المتطرف "عوتسما يهوديت" التابع لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير عبر منصة إكس إلى "الصبر" قبل "فرض النظام" في المحكمة العليا.

وقال فوغل المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل "أولا، سنهزم حماس ثم سنتعامل مع حزب الله وأخيرا سنفرض النظام في المحكمة العليا. كل بدوره. اصبروا".

والاثنين، قررت المحكمة العليا الاسرائيلية بأغلبية قضاتها إبطال بند رئيسي في قانون حكومة نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية.

بدوره، قال إيتامار بن غفير مدافعا عن فوغل، وهو ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن "الذين يرون مقارنة بين حماس والمحكمة العليا في هذه التغريدة لديهم مشكلة في فهم النصوص".

وأوضح "خلافا للمحكمة التي نشرت حكمها الخطير والمثير للاشمئزاز خلال الحرب، لن نتعامل مع هذا الموضوع" أثناء القتال.

من جهته، ندّد وزير الداخلية موشيه أربيل من حزب شاس الديني المتشدد بتصريحات فوغل قائلا "لا يمكن وضع المحكمة العليا على الخط نفسه لأسوأ أعدائنا".

ووصف بيني غانتس، العضو في حكومة طوارئ الحرب، تعليقات فوغل بأنها "مشينة ومخزية".





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