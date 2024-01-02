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زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بمئات الصواريخ والمسيرات خلال الأيام الماضية

1/2/2024 7:23:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن روسيا هاجمت أوكرانيا بمئات الصواريخ والطائرات المسيرات خلال الأيام الماضية. وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" مساء أمس الثلاثاء بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "خلال الأيام الخمسة الماضية، أطلق العدو ما لا يقل عن 500 صاروخ وطائرة مسيرة صوب أوكرانيا".

وأعلن زيلينسكي، عبر تطبيق تليغرام في وقت سابق، مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 90 شخصا آخرين في الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي " أعرب عن التعازي لأقارب وأحباء الضحايا"، مضيفا أنه تم نشر أكثر من 500 من عمال الإنقاذ.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا استخدمت عدة صواريخ "كينجال"، الفرط صوتية، لمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء، حيث لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم خلال القصف العنيف على البلاد.

وتضررت بشكل رئيسي العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، حيث قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 99 صاروخا وصواريخ كروز من طرازات مختلفة.

وقالت القوات الجوية إنه تم اعتراض 72 صاروخا، بما في ذلك جميع صواريخ كينجال العشرة الفرط صوتية.


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