إسرائيل تقصف غزة جوا وبحرا.. وتستهدف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬قصفها‭ ‬بالطائرات‭ ‬والدبابات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‭ ‬ووسطه،‭ ‬حاصدا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬قتالا‭ ‬عنيفا‭ ‬دار‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع،‭ ‬موقعا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭.‬

وأفاد‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬بأن‭ ‬مقره‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬تعرض‭ ‬لقصف‭ ‬اسرائيلي،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬رضيع‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭. ‬

كذلك‭ ‬تحدث‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬لقصف‭ ‬بمسيرات‭.‬

وأفاد‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شنت‭ ‬حزاما‭ ‬ناريا‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬غارات‭ ‬وُصفت‭ ‬بالعنيفة‭ ‬استهدفت‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬حولت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إليها‭ ‬جُل‭ ‬عمليتها‭ ‬البرية‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬هدن‭ ‬متتالية‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المدفعية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قصفت‭ ‬أيضا‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مشيراً‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬اشتباكات‭ ‬وصفها‭ ‬بالعنيفة‭ ‬بين‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وعناصر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬التفاح‭ ‬والدرج‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

وذكر‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬كثفت‭ ‬الضربات‭ ‬بالطائرات‭ ‬والدبابات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شرق‭ ‬وشمال‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬التي‭ ‬نزح‭ ‬إليها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجبروا‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬ديارهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬صحة‭ ‬إن‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬انتشلت‭ ‬جثتي‭ ‬امرأتين‭ ‬استشهدتا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬

وقال‭ ‬تلفزيون‭ ‬فلسطين‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬زوارق‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تطلق‭ ‬قذائفها‭ ‬بكثافة‭ ‬باتجاه‭ ‬المحافظة‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬التلفزيون‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬عن‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬اليوم‭ ‬الـ88‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وأدى‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬22185‭ ‬شخصا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬أرقام‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس‭ ‬بإصابة‭ ‬57035‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أصبح‭ ‬معظم‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬إما‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬وإما‭ ‬متضرّرا‭ ‬ومكتظّا‭ ‬بالنازحين‭.‬

وأعلنت‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬بيانين‭ ‬منفصلين‭ ‬أنهما‭ ‬أطلقتا‭ ‬قذائف‭ ‬مورتر‭ ‬وصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ومنعتا‭ ‬تقدمها‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭. ‬وتمركزت‭ ‬الدبابات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬والشمال‭ ‬والوسط‭.‬

وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬فجّرنا‭ ‬حقل‭ ‬ألغام‭ ‬بقوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬دخولها‭ ‬موقع‭ (‬الخليل‭) ‬العسكري‭ ‬شرق‭ ‬حي‭ ‬التفاح‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬ونؤكد‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬جنديا‭ ‬في‭ ‬العملية‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬حماس‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬أسبوعا‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬إذ‭ ‬أطلقت‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هاآرتس‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬31‭ ‬جنديا‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬بالأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬بينهم‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭.‬

وكان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬173‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

وذكر‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬تَركز‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬أن‭ ‬الدبابات‭ ‬انسحبت‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬وصفوها‭ ‬بأنها‭ ‬أعنف‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الصراع‭.‬

وقال‭ ‬ناصر،‭ ‬وهو‭ ‬أب‭ ‬لسبعة‭ ‬أطفال‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان،‭ ‬إن‭ ‬الدبابات‭ ‬كانت‭ ‬قريبة‭ ‬جدا‭. ‬وكان‭ ‬السكان‭ ‬يرونها‭ ‬أمام‭ ‬المنازل‭ ‬ما‭ ‬جعلهم‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬لملء‭ ‬المياه‭. ‬

وأشار‭ ‬سكان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدبابات‭ ‬انسحبت‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬المينا‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬تل‭ ‬الهوى،‭ ‬بينما‭ ‬بقيت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الساحلي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وخلف‭ ‬الكواليس،‭ ‬تتواصل‭ ‬المساعي‭ ‬لإبرام‭ ‬صفقة‭ ‬ثانية‭ ‬تتيح‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬لقاء‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬معتقلين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وكانت‭ ‬هدنة‭ ‬أولى‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬قد‭ ‬أتاحت‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬وعدد‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬الأجانب،‭ ‬لقاء‭ ‬240‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬كما‭ ‬سمحت‭ ‬الهدنة‭ ‬بإدخال‭ ‬كميات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭.‬

وبعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لعرض‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬مقترح‭ ‬للهدنة‭ ‬أفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لم‭ ‬يسمّها‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬طرحت‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬صفقة‭ ‬جديدة‭ ‬للتبادل‭ ‬عبر‭ ‬الوسطاء‭ ‬القطريين‭ ‬والمصريين‭. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬أسرى‭ ‬العدو‭ ‬إلا‭ ‬بشروط‭ ‬المقاومة‮»‬،‭ ‬مبديا‭ ‬خلال‭ ‬خطاب‭ ‬تلفزيوني‭ ‬‮«‬انفتاح‮»‬‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬وطنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬قد‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬يتضمن‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬ترتبط‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬بهدنة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬لقاء‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭. ‬

ويتضمن‭ ‬المقترح‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬من‭ ‬القطاع،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خاتمته‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬كامل‭ ‬للعدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أفاد‭ ‬المسؤول‭ ‬بأن‭ ‬مجلس‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رفض‭ ‬المقترح،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬تجاه‭ ‬اقتراح‭ ‬معدّل‭.‬