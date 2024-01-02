إنفانتينو ينعى اللاعب الشاب أسامة العسري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على نعي المغربي أسامة العسري لاعب فريق باس روسيس الإسباني الذي توفي في حادث سير بمقاطعة جيرونا.
وقال إنفانتينو عبر حسابه بمنصة انستجرام: «أفكارنا وتعاطفنا مع عائلاتهم وأصدقائهم وكل شخص في أنديتهم في هذا الوقت العصيب.. ارقد في سلام».
وكان لاعب منتخب الشباب المغربي العسري قد توفي في حادث سير بمقاطعة جيرونا الإسبانية.
كانت وسائل إعلام إسبانية قد كشفت عن مصرع اللاعب المغربي أسامة العسري البالغ من العمر 16 سنة الذي كان رفقة صديقه دافيد كاستيا، لاعب فريق بيرلادا البالغ من العمر 16 سنة إلى جانب والد صديقه، حيث لقي الثلاثة مصرعهم في الحادثة.
وعلق نادي بيرلادا الإسباني على الفاجعة بالقول: «يوم حزين جدًا للنادي، حيث يؤسفنا أن نعلن نبأ وفاة اللاعب ديفيد كاستيا في حادث مروري، ووالده سيرجيو كاستيا، وأسامة العسري لاعب شباب ( cfbaseroses )».
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