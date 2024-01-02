إنفانتينو ينعى اللاعب الشاب أسامة العسري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حرص‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬على‭ ‬نعي‭ ‬المغربي‭ ‬أسامة‭ ‬العسري‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬باس‭ ‬روسيس‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬بمقاطعة‭ ‬جيرونا‭.‬

وقال‭ ‬إنفانتينو‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬بمنصة‭ ‬انستجرام‭: ‬‮«‬أفكارنا‭ ‬وتعاطفنا‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬وأصدقائهم‭ ‬وكل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬أنديتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬العصيب‭.. ‬ارقد‭ ‬في‭ ‬سلام‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب‭ ‬المغربي‭ ‬العسري‭ ‬قد‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬بمقاطعة‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسبانية‭.‬

كانت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬مصرع‭ ‬اللاعب‭ ‬المغربي‭ ‬أسامة‭ ‬العسري‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رفقة‭ ‬صديقه‭ ‬دافيد‭ ‬كاستيا،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬بيرلادا‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬والد‭ ‬صديقه،‭ ‬حيث‭ ‬لقي‭ ‬الثلاثة‭ ‬مصرعهم‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭.‬

وعلق‭ ‬نادي‭ ‬بيرلادا‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬الفاجعة‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يوم‭ ‬حزين‭ ‬جدًا‭ ‬للنادي،‭ ‬حيث‭ ‬يؤسفنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬نبأ‭ ‬وفاة‭ ‬اللاعب‭ ‬ديفيد‭ ‬كاستيا‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري،‭ ‬ووالده‭ ‬سيرجيو‭ ‬كاستيا،‭ ‬وأسامة‭ ‬العسري‭ ‬لاعب‭ ‬شباب‭ (‬ cfbaseroses ‭)‬‮»‬‭.‬



