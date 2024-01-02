مانشيني يستبعد 4 لاعبين من القائمة النهائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استبعد‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬لمنتخب‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬ستخوض‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬و10‭ ‬فبراير‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

وأعلن‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬لاعباً‭ ‬لم‭ ‬تضم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬محمد‭ ‬اليامي‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬علي‭ ‬هزازي‭ (‬الاتفاق‭)‬،‭ ‬الجناح‭ ‬خالد‭ ‬الغنام‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المهاجم‭ ‬محمد‭ ‬مران‭ (‬النصر‭).‬

وكان‭ ‬مانشيني‭ ‬استبعد‭ ‬من‭ ‬قائمته‭ ‬الأولية‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬لنادي‭ ‬النصر‭ ‬سلطان‭ ‬الغنام‭ (‬30‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ظهير‭ ‬أيسر‭ ‬الهلال‭ ‬ياسر‭ ‬الشهراني‭ (‬77‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭)‬،‭ ‬وزميله‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المخضرم‭ ‬سلمان‭ ‬الفرج‭.‬

ويلعب‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الصقور‭ ‬الخضر‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سادسة‭ ‬تضمّ‭ ‬عمان،‭ ‬قرغيزستان‭ ‬وتايلاند،‭ ‬محاولاً‭ ‬احراز‭ ‬اللقب‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توج‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬1996‭. ‬خرج‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬عامي‭ ‬2011‭ ‬و2015،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكتفي‭ ‬بتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭.‬

ويخوض‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬الأخير‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬لبنان‭ ‬وفلسطين‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬و9‭ ‬و10‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬توالياً‭. ‬وهنا‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭:‬

حراسة‭ ‬المرمى‭: ‬نواف‭ ‬العقيدي،‭ ‬راغد‭ ‬نجار‭ (‬النصر‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬الكسار‭ (‬الفيحاء‭)‬

الدفاع‭: ‬حسن‭ ‬كادش‭ (‬الاتحاد‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬البليهي،‭ ‬حسان‭ ‬التمبكتي،‭ ‬سعود‭ ‬عبدالحميد‭ (‬الهلال‭)‬،‭ ‬عون‭ ‬السلولي‭ (‬التعاون‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬لاجامي‭ (‬النصر‭)‬،‭ ‬فواز‭ ‬الصقور‭ (‬الشباب‭).‬

الوسط‭: ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬ناصر‭ ‬الدوسري،‭ ‬محمد‭ ‬كنو،‭ ‬عبدالإله‭ ‬المالكي‭ (‬الهلال‭)‬،‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬غريب،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخبيري،‭ ‬سامي‭ ‬النجعي،‭ ‬أيمن‭ ‬يحيى‭ (‬النصر‭)‬،‭ ‬عباس‭ ‬الحسن،‭ ‬مختار‭ ‬علي‭ (‬الفتح‭)‬،‭ ‬عيد‭ ‬المولد‭ (‬الأخدود‭)‬،‭ ‬فيصل‭ ‬الغامدي‭ (‬الاتحاد‭).‬

الهجوم‭: ‬فهد‭ ‬المولد،‭ ‬عبدالله‭ ‬رديف‭ (‬الشباب‭)‬،‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ (‬الهلال‭).‬