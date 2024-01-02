مانشيني يستبعد 4 لاعبين من القائمة النهائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): استبعد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني أربعة لاعبين عن القائمة النهائية لمنتخب السعودية التي ستخوض كأس آسيا في كرة القدم بين 12 يناير و10 فبراير في قطر.
وأعلن مدرب المنتخب الإيطالي السابق أمس الثلاثاء قائمة من 26 لاعباً لم تضم حارس المرمى محمد اليامي (الأهلي)، لاعب الوسط علي هزازي (الاتفاق)، الجناح خالد الغنام إضافة إلى المهاجم محمد مران (النصر).
وكان مانشيني استبعد من قائمته الأولية الظهير الأيمن لنادي النصر سلطان الغنام (30 مباراة دولية)، بالإضافة إلى ظهير أيسر الهلال ياسر الشهراني (77 مباراة دولية)، وزميله لاعب الوسط المخضرم سلمان الفرج.
ويلعب منتخب «الصقور الخضر» في مجموعة سادسة تضمّ عمان، قرغيزستان وتايلاند، محاولاً احراز اللقب الرابع في تاريخه، بعد أن توج للمرة الاخيرة في 1996. خرج مرتين في دور المجموعات عامي 2011 و2015، قبل أن يكتفي بتأهل إلى دور الـ16 في النسخة الأخيرة عام 2019 في الإمارات.
ويخوض خلال معسكره الأخير ثلاث مباريات ودية أمام لبنان وفلسطين وهونغ كونغ في 4 و9 و10 من الشهر الحالي توالياً. وهنا القائمة النهائية:
حراسة المرمى: نواف العقيدي، راغد نجار (النصر)، أحمد الكسار (الفيحاء)
الدفاع: حسن كادش (الاتحاد)، علي البليهي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد (الهلال)، عون السلولي (التعاون)، علي لاجامي (النصر)، فواز الصقور (الشباب).
الوسط: سالم الدوسري، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالإله المالكي (الهلال)، عبد الرحمن غريب، عبدالله الخبيري، سامي النجعي، أيمن يحيى (النصر)، عباس الحسن، مختار علي (الفتح)، عيد المولد (الأخدود)، فيصل الغامدي (الاتحاد).
الهجوم: فهد المولد، عبدالله رديف (الشباب)، فراس البريكان (الأهلي)، صالح الشهري (الهلال).
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