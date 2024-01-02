Wednesday, 03 January 2024 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادال يفوز على تيم بعد غيابه سنة عن الملاعب

1/2/2024 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بريزبين‭ (‬أستراليا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬عودة‭ ‬موفقة‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬نحو‭ ‬سنة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬السهل‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬النمسوي‭ ‬دومينيك‭ ‬تيم‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭.‬

وأظهر‭ ‬نادال‭ (‬37‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬22‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬والمصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً‭ ‬سابقاً،‭ ‬لمساته‭ ‬الرائعة،‭ ‬أمام‭ ‬مدرجات‭ ‬ممتلئة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬بات‭ ‬رافتر‭. ‬وكان‭ ‬نادال‭ ‬ابتعد‭ ‬عن‭ ‬المنافسات‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬2023،‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬وركه‭ ‬أجبرته‭ ‬على‭ ‬الخضوع‭ ‬لجراحتين‭ ‬والنزول‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬672‭ ‬عالمياً،‭ ‬إذ‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بريزبين‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭. ‬وأثيرت‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬اقتراب‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب،‭ ‬لكنه‭ ‬ترك‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2024،‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬الأخير‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬زاخرة‭. ‬وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬المخضرم‭ ‬خاض‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬مارك‭ ‬لوبيس،‭ ‬خسرها‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬الأستراليين‭ ‬جوردان‭ ‬تومسون‭ ‬وماكس‭ ‬بورسيل‭. ‬وحقق‭ ‬نادال‭ ‬فوزه‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬تيم‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬بدوره‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬قوية‭ ‬بمعصمه‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة‭ ‬دفعته‭ ‬إلى‭ ‬التقهقر‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬بعدما‭ ‬تبوّأ‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬لقبه‭ ‬الكبير‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭.‬

MENAFN02012024000055011008ID1107678550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث