نادال يفوز على تيم بعد غيابه سنة عن الملاعب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بريزبين‭ (‬أستراليا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬عودة‭ ‬موفقة‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬نحو‭ ‬سنة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬السهل‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬النمسوي‭ ‬دومينيك‭ ‬تيم‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭.‬

وأظهر‭ ‬نادال‭ (‬37‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬22‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬والمصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً‭ ‬سابقاً،‭ ‬لمساته‭ ‬الرائعة،‭ ‬أمام‭ ‬مدرجات‭ ‬ممتلئة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬بات‭ ‬رافتر‭. ‬وكان‭ ‬نادال‭ ‬ابتعد‭ ‬عن‭ ‬المنافسات‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬2023،‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬وركه‭ ‬أجبرته‭ ‬على‭ ‬الخضوع‭ ‬لجراحتين‭ ‬والنزول‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬672‭ ‬عالمياً،‭ ‬إذ‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بريزبين‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭. ‬وأثيرت‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬اقتراب‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب،‭ ‬لكنه‭ ‬ترك‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2024،‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬الأخير‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬زاخرة‭. ‬وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬المخضرم‭ ‬خاض‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬مارك‭ ‬لوبيس،‭ ‬خسرها‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬الأستراليين‭ ‬جوردان‭ ‬تومسون‭ ‬وماكس‭ ‬بورسيل‭. ‬وحقق‭ ‬نادال‭ ‬فوزه‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬تيم‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬بدوره‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬قوية‭ ‬بمعصمه‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة‭ ‬دفعته‭ ‬إلى‭ ‬التقهقر‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬بعدما‭ ‬تبوّأ‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬لقبه‭ ‬الكبير‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭.‬