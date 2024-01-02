نادال يفوز على تيم بعد غيابه سنة عن الملاعب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
بريزبين (أستراليا) – (أ ف ب): حقق الإسباني رافايل نادال عودة موفقة إلى ملاعب كرة المضرب بعد غياب نحو سنة بسبب الإصابة، إثر فوزه السهل أمس الثلاثاء على النمسوي دومينيك تيم 7-5 و6-1 في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية.
وأظهر نادال (37 عاماً)، حامل لقب 22 بطولة كبرى والمصنّف أول عالمياً سابقاً، لمساته الرائعة، أمام مدرجات ممتلئة في قاعة بات رافتر. وكان نادال ابتعد عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير 2023، لإصابة في وركه أجبرته على الخضوع لجراحتين والنزول إلى المركز 672 عالمياً، إذ يشارك في بريزبين ببطاقة دعوة. وأثيرت تكهنات حول اقتراب اعتزاله اللعب، لكنه ترك الباب مفتوحاً للمشاركة في موسم 2024، سيكون على الأرجح الأخير له بعد مسيرة زاخرة. وكان اللاعب المخضرم خاض مباراة في الزوجي إلى جانب مواطنه مارك لوبيس، خسرها الأحد أمام الأستراليين جوردان تومسون وماكس بورسيل. وحقق نادال فوزه العاشر في 16 مباراة مع تيم (30 عاماً) الذي عانى بدوره من إصابات قوية بمعصمه في المواسم الأخيرة دفعته إلى التقهقر في التصنيف العالمي بعدما تبوّأ المركز الثالث في 2020 عندما أحرز لقبه الكبير الوحيد في فلاشينغ ميدوز.
MENAFN02012024000055011008ID1107678550
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.