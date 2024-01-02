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ديوكوفيتش يقود صربيا إلى ربع النهائي رغم إصابته

1/2/2024 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً‭ ‬منتخب‭ ‬صربيا‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬بكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬يناير،‭ ‬رغم‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬المعصم‭ ‬تطلّبت‭ ‬معالجته‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بيرث‭.‬

وخسر‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬التشيكي‭ ‬ييري‭ ‬ليهيتشكا‭ ‬6-1،‭ ‬6‭-‬7‭ (‬3-7‭) ‬و6‭-‬1،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تدخّل‭ ‬معالجه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرّة‭. ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬الحاسمة‭ ‬وتابع‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬مواطنَيه‭ ‬حمد‭ ‬مدجيدوفيتش‭ ‬وأولغا‭ ‬دانيلوفيتش‭ ‬يتغلبان‭ ‬على‭ ‬ميريام‭ ‬كولودزييوفا‭ ‬وبتر‭ ‬نوزا‭ ‬4‭-‬6،‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-2‭) ‬و10‭-‬8‭.‬

منحت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬صربيا‭ ‬الفوز‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزٍ‭ ‬افتتاحي‭ ‬للتشيكية‭ ‬ماركيتا‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬المتوّجة‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭ ‬على‭ ‬دانيلوفيتش‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭. ‬وستواجه‭ ‬صربيا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أستراليا‭ ‬المضيفة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬وعنَت‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬إقصاء‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬وصيفاً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بفوز‭ ‬وخسارة،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬بيرث،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬والنهائي‭ ‬في‭ ‬سيدني‭. ‬وتشهد‭ ‬المسابقة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬بيرث‭ ‬وسيدني‭ ‬مشاركة‭ ‬18‭ ‬منتخباً‭ ‬وُزّعت‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬وتتنافس‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭. ‬تتضمّن‭ ‬كل‭ ‬مواجهة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬للرجال‭ ‬ومثلها‭ ‬للسيدات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أبطال‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬وأفضل‭ ‬منتخب‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيدني‭ ‬وبيرث‭.‬

قال‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭) ‬‮«‬نجحت‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬رغم‭ ‬مشكلة‭ ‬المعصم‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬أضاف‭ ‬ابن‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬ولا‭ ‬الأخيرة‭. ‬هكذا‭ ‬أمور‭ ‬تحدث‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬وأجد‭ ‬الحلول‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬دانيلوفيتش‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬رائعاً‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬محظوظة‭ ‬في‭ ‬الفردي،‭ ‬لكن‭ ‬نشكر‭ ‬الله‭ ‬لتواجد‭ ‬نوفاك‭ ‬معنا‮»‬‭. ‬تابعت‭ ‬‮«‬عدنا‭ ‬أنا‭ ‬وحمد،‭ ‬قاتلنا‭ ‬كثيراً‭. ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬حمد‭ ‬المصنّف‭ ‬113‭ ‬عالمياً‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أعرف‭ ‬مدى‭ ‬إرهاق‭ ‬أولغا،‭ ‬قدَّمَت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬لأجلنا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أيضاً،‭ ‬تلتقي‭ ‬بولندا‭ ‬مع‭ ‬الصين‭.‬


مخاوف‭ ‬بدنية‭ ‬لتسيتسيباس‭ ‬

وفي‭ ‬سيدني،‭ ‬عانى‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬وانسحب‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلةٍ‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬ظهره،‭ ‬لتخسر‭ ‬اليونان‭ ‬أمام‭ ‬تشيلي‭ ‬1‭-‬2‭. ‬وكان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬المصنّف‭ ‬سادساً‭ ‬عالمياً‭ ‬مع‭ ‬التشيلي‭ ‬نيكولاس‭ ‬يارّي‭ ‬لكنّه‭ ‬لم‭ ‬يشارك،‭ ‬تاركاً‭ ‬زميله‭ ‬ستيفانوس‭ ‬ساكيلاريديس‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬والمصنّف‭ ‬416‭ ‬عالمياً‭ ‬ليخسر‭ ‬أمام‭ ‬يارّي‭ ‬المصنّف‭ ‬19‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬3،‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و7‭-‬5‭.‬

وكانت‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬ساكّاري‭ ‬قد‭ ‬سحقت‭ ‬دانييلا‭ ‬سيغيل‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و6‭-‬1‭. ‬

وعاد‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬ليلعب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ساكّاري‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط،‭ ‬لكنهما‭ ‬خسرا‭ ‬6‭-‬7‭ (‬5/7‭)‬،‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و10‭-‬6‭ ‬أمام‭ ‬سيغيل‭ ‬ومارسيلو‭ ‬توماس‭ ‬باريوس‭ ‬فيرا‭.
‬وقال‭ ‬فيرا‭ ‬‮«‬كانت‭ (‬المباراة‭) ‬مذهلة‭. ‬هذه‭ ‬مباراتنا‭ ‬الثانية‭ ‬كفريق‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وبدا‭ ‬أن‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬كان‭ ‬يُعاني‭ ‬في‭ ‬إرساله‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬متأخرٍ‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يمسك‭ ‬ظهره‭.‬

وقال‭ ‬اليوناني‭ ‬للقناة‭ ‬الناقلة‭ ‬خلال‭ ‬مشاهدته‭ ‬مباراة‭ ‬ساكّاري‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬احتمالية‭ ‬بأن‭ ‬لا‭ ‬ألعب،‭ ‬وهناك‭ ‬احتمالية‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭. ‬النسبة‭ ‬هي‭ ‬50‭ ‬مقابل‭ ‬50‭. ‬سننتظر‭ ‬ونرى‮»‬‭. ‬ووصل‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬ست‭ ‬مرات،‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬10‭ ‬ألقاب،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأوّل‭ ‬الكبير‭. ‬ولعب‭ ‬ساكيلاريديس‭ ‬مباراة‭ ‬العمر‭ ‬بمواجهة‭ ‬يارّي‭ ‬لكن‭ ‬خبرة‭ ‬منافسه‭ ‬أتت‭ ‬بثمارها‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

وقال‭ ‬يارّي‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬مذهلة‭ ‬وصعبة‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬ستيفانوس‭ ‬لعب‭ ‬بشكلٍ‭ ‬رائع‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬بكل‭ ‬إمكانياته‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬خصماً‭ ‬صعباً‭ ‬للغاية‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬حاضراً‭ ‬ذهنياً‮»‬‭.‬

واستغرقت‭ ‬ساكّاري،‭ ‬اليونانية‭ ‬الأعلى‭ ‬تصنيفاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بلادها،‭ ‬68‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬للتغلّب‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬لاعبة‭ ‬ضمن‭ ‬العشرين‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬


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