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ليس ((سحراً))

1/2/2024 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لأي‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بالمفاجأة‭ ‬بقدرة‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬إهدار‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬ليسجل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬4‭ - ‬2‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين،‭ ‬ليوسع‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فارق‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭. ‬وأهدر‭ ‬صلاح‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬المحبط‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بالتعادل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬لكنه‭ ‬بدل‭ ‬حذاءه‭ ‬بين‭ ‬الشوطين،‭ ‬وكان‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬مفعول‭ ‬السحر،‭ ‬حيث‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49،‭ ‬ثم‭ ‬سجل‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86،‭ ‬ليسجل‭ ‬151‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭.‬

ويتقاسم‭ ‬صلاح،‭ ‬الذي‭ ‬سينضم‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬صدارة‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬مع‭ ‬إيرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفاً‭.‬

وقال‭ ‬صلاح‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخرافة‭ ‬أو‭ ‬السحر،‭ ‬لأنني‭ ‬ألعب‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الأحذية‭. ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬أشعر‭ ‬بأنها‭ ‬ستغير‭ ‬من‭ ‬أدائي،‭ ‬حسناً‭ ‬أبدلها‮»‬‭. ‬وهيمن‭ ‬ليفربول‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬عاصفة‭ ‬وممطرة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد،‭ ‬حيث‭ ‬أرسل‭ ‬35‭ ‬تسديدة‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬للضيوف،‭ ‬بينها‭ ‬15‭ ‬على‭ ‬المرمى‭.‬


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