ليس ((سحراً))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إنه لا ينبغي لأي أحد أن يشعر بالمفاجأة بقدرة محمد صلاح على تجاوز إهدار ركلة جزاء، ليسجل هدفين في الفوز 4 - 2 على نيوكاسل يونايتد مساء الإثنين، ليوسع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فارق الصدارة إلى 3 نقاط. وأهدر صلاح ركلة جزاء في الشوط الأول المحبط الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف، لكنه بدل حذاءه بين الشوطين، وكان لهذا الأمر مفعول السحر، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 49، ثم سجل ركلة جزاء في الدقيقة 86، ليسجل 151 هدفاً في الدوري الممتاز مع ليفربول.
ويتقاسم صلاح، الذي سينضم إلى منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية هذا الشهر، صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز مع إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 14 هدفاً.
وقال صلاح: «هذا لا يتعلق بالخرافة أو السحر، لأنني ألعب بكثير من الأحذية. لكن عندما أشعر بأنها ستغير من أدائي، حسناً أبدلها». وهيمن ليفربول بشكل كامل على المباراة أمام نيوكاسل في ليلة عاصفة وممطرة على ملعب أنفيلد، حيث أرسل 35 تسديدة مقابل 5 للضيوف، بينها 15 على المرمى.
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