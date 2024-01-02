المحرق يرد الدين للنبيه صالح.. والنصر يترك النجمة في مؤخرة الترتيب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يدين فريق المحرق في انتصاره الثالث ورد الدين لمنافسه فريق النبيه صالح إلى إرساله وحائط الصد اللذين أظهرا فاعليتهما.
وكان المحرق قد تفوق على النبيه صالح بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-21، 21-25، 25-16، 25-21 رافعا رصيده إلى 9 نقاط تاركا منافسه على نقاطه الـ5، في مباراة الجولة الخامسة والأخيرة من سداسي دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وقادها الدوليان علي كاظم (1) وحسين الكعبي (2).
قدم الفريقان مستوى أقرب إلى التكافؤ مع أفضلية للمحرق جراء الفاعلية الهجومية وحائط الصد والإرسال الموجه، وقد تبارى الفريقان في إضاعة الإرسال، واضطر النبيه صالح إلى سحب محترفه النيجيري، ونقل لاعبه سيد هاشم سيد عيسى إلى مركز 2 الذي اصطاده صد المحرق خلال النقاط المهمة من الشوط الرابع.
وفي المباراة الثانية حسم النصر موقعة النجمة بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-27، 25-20، 25-19، 28-26، ليحصل النصر على فوزه الأول رافعا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس تاركا النجمة في مؤخرة الترتيب 3 نقاط. قاد المباراة الدوليان جعفر المعلم (1) وخالد الشوملي (2).
وقدم الفريقان مردودا متكافئا وتأثر بأهمية المواجهة التي شهدت مشاركة البورتريكي بيليه محترف النصر، واضطر حكم المباراة إلى حسم اللقاء لصالح النصر باحتساب كرة حمل على معد النجمة محمود حسن.
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