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المحرق يرد الدين للنبيه صالح.. والنصر يترك النجمة في مؤخرة الترتيب

1/2/2024 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يدين‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬ورد‭ ‬الدين‭ ‬لمنافسه‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬إلى‭ ‬إرساله‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭ ‬اللذين‭ ‬أظهرا‭ ‬فاعليتهما‭.‬

وكان‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬25‭-‬21‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬تاركا‭ ‬منافسه‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ5،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وقادها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭ (‬1‭) ‬وحسين‭ ‬الكعبي‭ (‬2‭).‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مستوى‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬التكافؤ‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬للمحرق‭ ‬جراء‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭ ‬والإرسال‭ ‬الموجه،‭ ‬وقد‭ ‬تبارى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬إضاعة‭ ‬الإرسال،‭ ‬واضطر‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬محترفه‭ ‬النيجيري،‭ ‬ونقل‭ ‬لاعبه‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬الذي‭ ‬اصطاده‭ ‬صد‭ ‬المحرق‭ ‬خلال‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حسم‭ ‬النصر‭ ‬موقعة‭ ‬النجمة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬27،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬28-26،‭ ‬ليحصل‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬تاركا‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب‭ ‬3‭ ‬نقاط‭. ‬قاد‭ ‬المباراة‭ ‬الدوليان‭ ‬جعفر‭ ‬المعلم‭ (‬1‭) ‬وخالد‭ ‬الشوملي‭ (‬2‭).‬

وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مردودا‭ ‬متكافئا‭ ‬وتأثر‭ ‬بأهمية‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬البورتريكي‭ ‬بيليه‭ ‬محترف‭ ‬النصر،‭ ‬واضطر‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالح‭ ‬النصر‭ ‬باحتساب‭ ‬كرة‭ ‬حمل‭ ‬على‭ ‬معد‭ ‬النجمة‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭.‬

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