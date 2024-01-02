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رسميًا علي عيد ينتقل إلى النور السعودي

1/2/2024 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00


انتقل‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬رسميًّا‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬النور‭ ‬السعودي‭ ‬لتمثيل‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬الأول‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري‭.‬

وبث‭ ‬نادي‭ ‬النور‭ ‬السعودي‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬حساباته‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لعلي‭ ‬عيد‭ ‬وهو‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬السنابس‭ ‬تستاهل‮»‬‭. ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬الآن‭ ‬اللاعب‭ ‬برفقة‭ ‬بعثة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬فرنسا‭ ‬التحضيري‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬قد‭ ‬لعب‭ ‬مع‭ ‬الترجي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وبسبب‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬العالقة،‭ ‬فسخ‭ ‬عقده‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬بشكوى‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للعبة،‭ ‬ليكمل‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬والآن‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬النور‭. ‬

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