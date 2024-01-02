رسميًا علي عيد ينتقل إلى النور السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
انتقل لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد علي عيد رسميًّا إلى نادي النور السعودي لتمثيل صفوف فريقه الأول فيما تبقى من الموسم الرياضي الجاري.
وبث نادي النور السعودي عبر مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعلي عيد وهو يقول «من فرنسا السنابس تستاهل». حيث يوجد الآن اللاعب برفقة بعثة منتخبنا في معسكر فرنسا التحضيري للبطولة الآسيوية 21 التي ستحتضنها مملكة البحرين الأسبوع المقبل.
وكان علي عيد قد لعب مع الترجي السعودي في بداية الموسم إلا أنه وبسبب المستحقات المالية العالقة، فسخ عقده بعدما تقدم بشكوى للاتحاد السعودي للعبة، ليكمل مسيرته في الدوري السعودي والآن مع نادي النور.
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