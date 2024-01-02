الدير والأهلي ينتصران بكأس ديار المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كسب‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬مواجهة‭ ‬باربار‭ ‬بنتيجة‭ (‬34/31‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الدير‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬20‭ ‬نقطة‭) ‬فيما‭ ‬باربار‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬وصار‭ ‬رصيده‭ (‬15‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬هزم‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬نظيره‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬38/30‭). ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الأهلي‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬وسماهيج‭ ‬مني‭ ‬بالخسارة‭ ‬السابعة‭ ‬وصار‭ ‬رصيده‭ (‬10‭ ‬نقاط‭).‬

ولحساب‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مباراتان،‭ ‬التضامن‭ ‬والاتفاق‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬وتليها‭ ‬مباراة‭ ‬توبلي‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬15‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬