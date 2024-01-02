الدير والأهلي ينتصران بكأس ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كسب فريق الدير مواجهة باربار بنتيجة (34/31) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة من كأس ديار المحرق لكرة اليد.
وبذلك حقق الدير فوزه السادس ورفع رصيده إلى (20 نقطة) فيما باربار تلقى الخسارة الرابعة وصار رصيده (15 نقطة).
وفي مباراة أخرى هزم فريق الأهلي نظيره سماهيج بنتيجة (38/30). وبذلك حقق الأهلي فوزه الرابع ورفع رصيده إلى (16 نقطة) وسماهيج مني بالخسارة السابعة وصار رصيده (10 نقاط).
ولحساب الجولة ذاتها تقام اليوم الأربعاء مباراتان، التضامن والاتفاق الساعة 5:30 مساء، وتليها مباراة توبلي والشباب في الساعة 7:15 وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
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