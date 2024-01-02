الأهلي يكسب المدينة.. والحالة إلى السداسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00









حقق‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬فوزا‭ ‬منطقيا‭ ‬ومتوقعا‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬112‭/‬86‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬32/21‭)‬،‭ (‬28/21‭)‬،‭ (‬28/23‭)‬،‭ (‬24/21‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكلين‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬وميثم‭ ‬جميل‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وهشام‭ ‬سرحان‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬حسن‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬مهدي‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ونوح‭ ‬قائدي‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وطلال‭ ‬قاهري‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وعبدالله‭ ‬علي‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬‮

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ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم،‭ ‬بينما‭ ‬فشل‭ ‬المدينة‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬هزائم‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬99/54‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬39/9‭)‬،‭ (‬24/16‭)‬،‭ (‬20/8‭)‬،‭ (‬16/21‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬الحالة‭ ‬عبدالقادر‭ ‬ثاني‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬يونغ‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬جان‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وأحمد‭ ‬خليفة‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬والواثق‭ ‬علي‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬افضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬منصور‭ ‬جابر‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وخالد‭ ‬علي‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وحسين‭ ‬اللولو‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬‮

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ورفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭ ‬وتبقت‭ ‬له‭ ‬مواجهة‭ ‬أخيرة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وست‭ ‬هزائم‭.‬





مباريات‭ ‬اليوم

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬‮٢٠٢‬‮٣‬‭-‬‮٢٠٢٤‬،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬المحرق‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءََ‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الاتحاد‭ ‬والنويدرات‭.‬