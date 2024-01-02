الأهلي يكسب المدينة.. والحالة إلى السداسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق الأهلي فوزا منطقيا ومتوقعا على مدينة عيسى بنتيجة 112/86 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في انطلاق الجولة العاشرة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وجاءت نتائج الفترات: (32/21)، (28/21)، (28/23)، (24/21)، وبرز من الأهلي الأمريكي ماكلين 33 نقطة وميثم جميل 17 نقطة وهشام سرحان 17 نقطة وأحمد حسن 17 نقطة، بينما كان أفضل المسجلين من المدينة جهاد أحمد 20 نقطة وحسين مهدي 20 نقطة ونوح قائدي 18 نقطة وطلال قاهري 10 نقاط وعبدالله علي 10 نقاط.
ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من ستة انتصارات وثلاث هزائم، بينما فشل المدينة للمرة التاسعة على التوالي في تحقيق أي انتصار ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من تسع هزائم.
وفي اللقاء الثاني تأهل فريق الحالة رسميا إلى الدورة السداسية وذلك بعد فوزه السابع في البطولة الذي جاء على حساب منافسه فريق البحرين بنتيجة 99/54.
وجاءت نتائج الفترات: (39/9)، (24/16)، (20/8)، (16/21)، وتألق من الحالة عبدالقادر ثاني 28 نقطة والأمريكي أليكس يونغ 13 نقطة وحسين جان 8 نقاط وأحمد خليفة 8 نقاط والواثق علي 8 نقاط، في حين كان افضل المسجلين من البحرين منصور جابر 16 نقطة والسيد محمد حبيب 11 نقطة وخالد علي 9 نقاط وحسين اللولو 8 نقاط.
ورفع الحالة رصيده إلى 16 نقطة من سبعة انتصارات وخسارتين وتبقت له مواجهة أخيرة أمام المحرق، بينما رفع البحرين رصيده إلى 10 نقاط من انتصارين وست هزائم.
مباريات اليوم
وتقام اليوم الاربعاء مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة العاشرة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، يلعب في الأولى المحرق وسماهيج في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساءََ مواجهة ثانية تجمع بين فريقي الاتحاد والنويدرات.
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