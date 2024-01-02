اختتام بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد للمهد العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تستمر فعاليات موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد بإقامة سباقات المهد العربي.
واختتمت منافسات بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد للمهد العربي بعد أن أقيمت أشواط الملاك والمحترفين التأهيلية والنهائية.
وعلى مستوى شوط الإناث فئة المحترفين، سيطر المالك ذياب الرميحي على المراكز الثلاثة الأولى.
وفي شوط الذكور لفئة المحترفين، أحرز عبدالله المعاودة المركز الأول ثم سلمان المعاودة المركز الثاني تاركا المركز الثالث لعدنان سلمان.
وفي شوط الملاك الخلط، حقق ذياب الرميحي المركز الأول وعدنان سلمان المركزين الثاني والثالث.
وكان المتأهلون قد خاضوا أشواطا تأهيلية خلال الأسبوع الماضي لبلوغ هذه الأشواط النهائية.
وتنطلق في نهاية الأسبوع الجاري بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للمهد العربي عبر الأشواط التأهيلية على أن تقام الأشواط النهائية خلال الأسبوع المقبل.
وتشمل الأشواط فئة الملاك الخلط، بالإضافة إلى أشواط المحترفين المنفصلة للذكور والإناث.
وقال السيد راشد بن ذياب الرميحي رئيس لجنة السلوقي المنبثقة عن اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي إن هذه السباقات تشكل ركنا أساسيا ضمن موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.
وتقام سباقات السلوقي لمسافة 1500 متر بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.
وأكد الرميحي أن هذه السباقات تسهم في تشجيع الموروث الشعبي البري في البحرين وتزيد من رقعة ملاك السلوقي العربي.
MENAFN02012024000055011008ID1107678543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.