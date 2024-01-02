اختتام بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد للمهد العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬بإقامة‭ ‬سباقات‭ ‬المهد‭ ‬العربي‭.‬

واختتمت‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للمهد‭ ‬العربي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقيمت‭ ‬أشواط‭ ‬الملاك‭ ‬والمحترفين‭ ‬التأهيلية‭ ‬والنهائية‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬شوط‭ ‬الإناث‭ ‬فئة‭ ‬المحترفين،‭ ‬سيطر‭ ‬المالك‭ ‬ذياب‭ ‬الرميحي‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬الذكور‭ ‬لفئة‭ ‬المحترفين،‭ ‬أحرز‭ ‬عبدالله‭ ‬المعاودة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ثم‭ ‬سلمان‭ ‬المعاودة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لعدنان‭ ‬سلمان‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬الملاك‭ ‬الخلط،‭ ‬حقق‭ ‬ذياب‭ ‬الرميحي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وعدنان‭ ‬سلمان‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭.‬

وكان‭ ‬المتأهلون‭ ‬قد‭ ‬خاضوا‭ ‬أشواطا‭ ‬تأهيلية‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لبلوغ‭ ‬هذه‭ ‬الأشواط‭ ‬النهائية‭.‬

وتنطلق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للمهد‭ ‬العربي‭ ‬عبر‭ ‬الأشواط‭ ‬التأهيلية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الأشواط‭ ‬النهائية‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وتشمل‭ ‬الأشواط‭ ‬فئة‭ ‬الملاك‭ ‬الخلط،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أشواط‭ ‬المحترفين‭ ‬المنفصلة‭ ‬للذكور‭ ‬والإناث‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬ذياب‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السلوقي‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭ ‬تشكل‭ ‬ركنا‭ ‬أساسيا‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭.‬

وتقام‭ ‬سباقات‭ ‬السلوقي‭ ‬لمسافة‭ ‬1500‭ ‬متر‭ ‬بقرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭.‬

وأكد‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬رقعة‭ ‬ملاك‭ ‬السلوقي‭ ‬العربي‭.‬