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أسري والكهرماء يكتفيان بالتعادل

1/2/2024 7:19:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

سيطر‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬الكهرماء‭ ‬وأسري‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

وفتح‭ ‬التعادل‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الكهرماء‭ ‬وأسري‭ ‬باب‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬واللقب‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القادمة،‭ ‬إذ‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الكهرماء‭ ‬المتصدر‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬ورصيد‭ ‬أسري‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وبالتالي‭ ‬أصبح‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬المنافسة‭ ‬متقاربة‭ ‬والحظوظ‭ ‬متساوية‭. ‬

المباراة‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الأول‭ ‬أفضلية‭ ‬لأسري‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬أكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬والضغط‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الخصم،‭ ‬ومن‭ ‬بعد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاولات‭ ‬سدد‭ ‬المهاجم‭ ‬سيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬علوي‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬ذهبت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للمرمى‭ ‬ليسجل‭ ‬أول‭ ‬أهداف‭ ‬اللقاء‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬25‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬الكهرماء‭ ‬العرض‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الماضية‭ ‬ولا‭ ‬التالية‭ ‬عدا‭ ‬بعض‭ ‬المحاولات‭ ‬والفرص‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يحسن‭ ‬استغلالها،‭ ‬وواصل‭ ‬أسري‭ ‬الأفضلية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

وعلى‭ ‬النقيض‭ ‬تماما،‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬شهد‭ ‬أفضلية‭ ‬لفريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬صفوفه‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬وسيطر‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الوسط‭ ‬ودخل‭ ‬برغبة‭ ‬العودة‭ ‬للمباراة‭ ‬ليدرك‭ ‬له‭ ‬اللاعب‭ ‬محمود‭ ‬ياسر‭ ‬التعادل‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬61‮»‬‭. ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬بنفس‭ ‬القوة‭ ‬والأداء‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬الأولى،‭ ‬لكنه‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬لهدف‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬سيدعدنان‭ ‬محمد‭ ‬وعاونه‭ ‬علي‭ ‬سعد‭ ‬وحسين‭ ‬محمد‭. ‬مراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬شاكر‭ ‬عبدالله‭. ‬

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