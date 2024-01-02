أسري والكهرماء يكتفيان بالتعادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
سيطر التعادل الإيجابي على لقاء الكهرماء وأسري بهدف لمثله. في المباراة التي جمعتهما في افتتاح مباريات الأسبوع السابع من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وفتح التعادل بين فريقي الكهرماء وأسري باب المنافسة على مصراعيه على الصدارة واللقب في الأسابيع القادمة، إذ أصبح رصيد الكهرماء المتصدر 14 نقطة، ورصيد أسري ثاني الترتيب 12 نقطة وبالتالي أصبح فارق النقاط بين الفرق الأربعة المنافسة متقاربة والحظوظ متساوية.
المباراة سجلت في شوطها الأول أفضلية لأسري الذي دخل أكثر انتشارا في الملعب والضغط في مناطق الخصم، ومن بعد عدد من المحاولات سدد المهاجم سيد إبراهيم علوي كرة من خارج المنطقة ذهبت في طريقها للمرمى ليسجل أول أهداف اللقاء عند الدقيقة «25». ولم يقدم الكهرماء العرض المتوقع في الدقائق الماضية ولا التالية عدا بعض المحاولات والفرص القليلة التي لم يحسن استغلالها، وواصل أسري الأفضلية والحفاظ على التقدم في الشوط الأول بهدف دون رد.
وعلى النقيض تماما، الشوط الثاني شهد أفضلية لفريق الكهرماء الذي نظم صفوفه بصورة أفضل وسيطر على منطقة الوسط ودخل برغبة العودة للمباراة ليدرك له اللاعب محمود ياسر التعادل عند الدقيقة «61». فريق أسري تراجع في هذا الشوط ولم يكن بنفس القوة والأداء الذي كان عليه في الحصة الأولى، لكنه حافظ على التعادل لينتهي اللقاء بنتيجة بهدف لهدف.
أدار اللقاء الحكم سيدعدنان محمد وعاونه علي سعد وحسين محمد. مراقب المباراة الحكم الرابع شاكر عبدالله.
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