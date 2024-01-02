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ختام مهرجان شباب عالي لكرة القدم

1/2/2024 7:19:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

توّج‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فريق‭ ‬سعيد‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬بطلًا‭ ‬لمهرجان‭ ‬شباب‭ ‬عالي‭ ‬الرياضي‭ ‬الثامن،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬عادل‭ ‬يوسف‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭. ‬وانتهى‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بالتعادل‭ ‬بهدف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬فقد‭ ‬تقدّم‭ ‬فريق‭ ‬محمد‭ ‬محسن‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬حسن‭ ‬حجيري،‭ ‬وعادل‭ ‬النتيجة‭ ‬لفريق‭ ‬عادل‭ ‬يوسف‭ ‬لاعبه‭ ‬حسين‭ ‬القصاب‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬احتسبها‭ ‬الحكم‭ ‬عباس‭ ‬عبدالله،‭ ‬وفي‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬سجل‭ ‬للفائز‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬الدبل،‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالله‭ ‬خميس،‭ ‬فيما‭ ‬أضاع‭ ‬حسن‭ ‬حجيري‭. ‬وسجل‭ ‬لفريق‭ ‬عادل‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬محفوظ،‭ ‬حسين‭ ‬القصاب‭ ‬ويوسف‭ ‬الشغل‭ ‬وأضاع‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬كاظم،‭ ‬وعلي‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭. ‬

وتسلّم‭ ‬سعيد‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬كأس‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فيما‭ ‬تسلّم‭ ‬لاعبوه‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬كما‭ ‬تسلّم‭ ‬عادل‭ ‬يوسف‭ ‬كأس‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميداليات‭ ‬الفضية،‭ ‬وتسلّم‭ ‬محمد‭ ‬محسن‭ ‬كأس‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

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