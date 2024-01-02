ختام مهرجان شباب عالي لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة فريق سعيد محمد حبيب بطلًا لمهرجان شباب عالي الرياضي الثامن، وذلك صباح يوم أمس الأول في أول أيام السنة الجديدة بفوزه على فريق عادل يوسف بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بركلات الترجيح. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدف مقابل هدف، فقد تقدّم فريق محمد محسن بهدف سجله حسن حجيري، وعادل النتيجة لفريق عادل يوسف لاعبه حسين القصاب من ركلة جزاء احتسبها الحكم عباس عبدالله، وفي ركلات الترجيح سجل للفائز محمد جعفر، علي حسين الدبل، حسين علي حسن وعلي عبدالله خميس، فيما أضاع حسن حجيري. وسجل لفريق عادل يوسف أحمد محفوظ، حسين القصاب ويوسف الشغل وأضاع محمد أحمد كاظم، وعلي حسن عبدالله.
وتسلّم سعيد محمد حبيب كأس المركز الأول من الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، فيما تسلّم لاعبوه الميداليات الذهبية، كما تسلّم عادل يوسف كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وتسلّم محمد محسن كأس المركز الثالث.
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