إنجازات رياضية بارزة للجنة البارالمبية البحرينية في 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
حققت اللجنة البارالمبية البحرينية في عام 2023 سلسلة من النجاحات النوعية في عديد من البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها كجهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية في المجال الرياضي.
ويعود تأسيس اللجنة إلى عام 2017، وبقرار صادر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ليكون هذا الكيان المظلة النوعية لاحتضان الكفاءات الرياضية من ذوي العزيمة من الجنسين.
وقد وضعت اللجنة البارالمبية عددا من الأهداف نصب عينها، والتزمت بتحقيقها واحدا تلو الآخر، وكان أبرزها تقديم الدعم اللازم وتحفيز وتشجيع الرياضيين من فئة ذوي العزيمة الشباب في جميع أنحاء المملكة، من خلال صقل مواهبهم وتطوير مهاراتهم، الأمر الذي مكّن اللجنة من جني ثمار جهودها خلال العام الحالي، حيث حصدت مملكة البحرين 17 ميدالية متنوعة التصنيف ما بين الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات والدورات المختلفة التي عقدت لفئة ذوي العزيمة.
وفي إطار تعزيز جهود اللجنة، وتكثيف الاهتمام بالرياضة البارالمبية ودعم الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة البارالمبية في دورتها المنعقدة لعامي (2023-2024)، برئاسة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، والذي أكّد منذ بدء توليه المنصب، استمرار سعي اللجنة لتكثيف الجهود الرامية إلى تنظيم وتنفيذ الأنشطة والفعاليات الرياضية للبارالمبيين في مملكة البحرين، وتطوير برامج الرياضة البارالمبية وتشجيع المشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية.
عضوية في البارالمبية الآسيوية
وخلال عام 2023، حصل سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، على ثقة الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية بفوزه بعضوية في مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية للأربع سنوات القادمة وحصل على جائزة ( Asian Order ) من اللجنة البارالمبية الآسيوية، وذلك في اجتماع المجلس التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية ( AsPC ) في حفل جوائز ( Asian Award ).
شاركت اللجنة البارالمبية البحرينية في عدد من البطولات، من ضمنها: بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى بإمارة دبي، ودورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في برلين، إلى جانب دورة الألعاب العربية في الجزائر، وبطولة الأندية العربية للتايكوندو في مصر، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو، بالإضافة إلى دورة الألعاب العالمية القتالية في الرياض وآخر مشاركة كانت في بطولة آسيا وأوقيانوسيا للبوتشيا – هونغ كونغ 2023.
استضافات دولية
وعلى المستوى الدولي، تقدمت مملكة البحرين في الأعوام الأخيرة باستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، حيث استضافت بطولة البارالمبية للريشة الطائرة في شهر مايو 2023، والتي شارك فيها أكثر من 360 لاعباً من 42 دولة مختلفة، وتعتبر هذه البطولة جزءاً مهما من التحضير والتأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في رياضة الريشة الطائرة.
وبالإضافة إلى ذلك، استضافت مملكة البحرين اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية في سبتمبر 2023، وتعتبر تلك الاستضافة الأهم منذ تأسيس اللجنة، حيث شهدت حضوراً بارزاً كان الأكبر في تاريخ الجمعيات العمومية الدولية، إذ شارك في الاجتماع 138 دولة من مختلف أنحاء العالم، و5 لجان قارية، و28 اتحادا دوليا، الأمر الذي يعكس الإنجازات الملموسة التي حققتها اللجنة البارالمبية البحرينية في القطاع الرياضي، والتي ساهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين في المجال الرياضي إقليميًا ودوليًا. علاوة على ذلك، شاركت اللجنة البارالمبية البحرينية في معسكرات خارجية مهمة خلال العام الجاري، مثل معسكر Dream Program في كوريا الجنوبية، ومعسكر KPC Youth Para Sports Camp لرياضة رفع الأثقال بكوريا الجنوبية أيضاً، إلى جانب العديد من الدورات الرياضية كان آخرها دورة التسويق والرعاية الرياضية والتي بدأت منذ شهر يوليو 2023 وتمتد حتى ديسمبر 2023 تحت إشراف Barca Innovation Hub . كما حققت اللجنة البارالمبية البحرينية العديد من المكاسب الأخرى خلال هذا العام، والتي ساهمت بدورها في وضع المملكة على الخريطة العالمية للرياضة، والتسويق عن عاصمتها كمنبر لاحتضان وتمكين ذوي العزيمة من تحقيق الإنجازات الرياضية، وتمثيل مملكة البحرين خير تمثيل في مختلف المحافل العالمية والدولية.
ومن ضمن مساعي اللجنة الدؤوبة لدعم ذوي العزيمة، قامت اللجنة بتوعية المجتمع المحلي والآسيوي والعالمي بأهمية الانعكاسات الإيجابية لرياضة أصحاب ذوي العزيمة على صحتهم الجسدية والنفسية، ودورها في تحقيق المكاسب الاقتصادية، وتعزيز السياحة الرياضية، كما حرصت اللجنة على تحقيق التواصل الإعلامي الفعال، من خلال تشكيل فريق متكامل لتغطية جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية. وتسعى اللجنة البارالمبية البحرينية جاهدةً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والتميز للنهوض بحركة الرياضات الخاصة بذوي العزيمة في مملكة البحرين، والارتقاء بها عبر تطوير مستوى الرياضيين المحليين، وإقامة أكبر قدر ممكن من الفعاليات والمبادرات الرياضية، لتشجيع الرياضيين من ذوي العزيمة على الاستمرار في ممارسة الرياضة، والاندماج في المجتمع.
MENAFN02012024000055011008ID1107678540
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.