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إنجازات رياضية بارزة للجنة البارالمبية البحرينية في 2023

1/2/2024 7:19:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

حققت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والدورات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كجهة‭ ‬مستقلة‭ ‬ذات‭ ‬شخصية‭ ‬اعتبارية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.
‬ويعود‭ ‬تأسيس‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وبقرار‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬ليكون‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬المظلة‭ ‬النوعية‭ ‬لاحتضان‭ ‬الكفاءات‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭.‬

وقد‭ ‬وضعت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬نصب‭ ‬عينها،‭ ‬والتزمت‭ ‬بتحقيقها‭ ‬واحدا‭ ‬تلو‭ ‬الآخر،‭ ‬وكان‭ ‬أبرزها‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬وتحفيز‭ ‬وتشجيع‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صقل‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬مكّن‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬جني‭ ‬ثمار‭ ‬جهودها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬حصدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬17‭ ‬ميدالية‭ ‬متنوعة‭ ‬التصنيف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الذهبية‭ ‬والفضية‭ ‬والبرونزية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬والدورات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬لفئة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة،‭ ‬وتكثيف‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬ودعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قراراً‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬المنعقدة‭ ‬لعامي‭ (‬2023-2024‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والذي‭ ‬أكّد‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬توليه‭ ‬المنصب،‭ ‬استمرار‭ ‬سعي‭ ‬اللجنة‭ ‬لتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬للبارالمبيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتطوير‭ ‬برامج‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬وتشجيع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭.‬

عضوية‭ ‬في‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية

وخلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حصل‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬بفوزه‭ ‬بعضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأربع‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ (‬ Asian ‭ ‬ Order ‭) ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ (‬ AsPC ‭) ‬في‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ (‬ Asian ‭ ‬ Award ‭).
‬شاركت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البطولات،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭: ‬بطولة‭ ‬فزاع‭ ‬الدولية‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬بإمارة‭ ‬دبي،‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الصيفية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬وبطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬للتايكوندو‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغتشو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وآخر‭ ‬مشاركة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬وأوقيانوسيا‭ ‬للبوتشيا‭ ‬ ‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬2023‭.‬

‭ ‬استضافات‭ ‬دولية

وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬تقدمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬باستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬بطولة‭ ‬البارالمبية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬360‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬دولة‭ ‬مختلفة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬جزءاً‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬التحضير‭ ‬والتأهيل‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬استضافت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬وتعتبر‭ ‬تلك‭ ‬الاستضافة‭ ‬الأهم‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬حضوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬كان‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الجمعيات‭ ‬العمومية‭ ‬الدولية،‭ ‬إذ‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬138‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬و5‭ ‬لجان‭ ‬قارية،‭ ‬و28‭ ‬اتحادا‭ ‬دوليا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الإنجازات‭ ‬الملموسة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬شاركت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬معسكرات‭ ‬خارجية‭ ‬مهمة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬مثل‭ ‬معسكر‭ ‬ Dream ‭ ‬ Program ‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ومعسكر‭ ‬ KPC ‭ ‬ Youth ‭ ‬ Para ‭ ‬ Sports ‭ ‬ Camp ‭ ‬لرياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أيضاً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬الرياضية‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬دورة‭ ‬التسويق‭ ‬والرعاية‭ ‬الرياضية‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬وتمتد‭ ‬حتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ Barca ‭ ‬ Innovation ‭ ‬ Hub ‭. ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬الأخرى‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬العالمية‭ ‬للرياضة،‭ ‬والتسويق‭ ‬عن‭ ‬عاصمتها‭ ‬كمنبر‭ ‬لاحتضان‭ ‬وتمكين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭ ‬والدولية‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬اللجنة‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لدعم‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬قامت‭ ‬اللجنة‭ ‬بتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬والآسيوي‭ ‬والعالمي‭ ‬بأهمية‭ ‬الانعكاسات‭ ‬الإيجابية‭ ‬لرياضة‭ ‬أصحاب‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المكاسب‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬كما‭ ‬حرصت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التواصل‭ ‬الإعلامي‭ ‬الفعال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬متكامل‭ ‬لتغطية‭ ‬جميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمناسبات‭ ‬الرياضية‭. ‬وتسعى‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬جاهدةً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتميز‭ ‬للنهوض‭ ‬بحركة‭ ‬الرياضات‭ ‬الخاصة‭ ‬بذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬الرياضيين‭ ‬المحليين،‭ ‬وإقامة‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرياضية،‭ ‬لتشجيع‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬والاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

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