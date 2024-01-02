Wednesday, 03 January 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحلبة تطلق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 2024

1/2/2024 7:19:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

دعت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جماهيرها‭ ‬وعشاق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬إطلاق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬المرفأ‭.‬

وسيكون‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬للسباق‭ ‬الفعالية‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقدمة‭ ‬للجماهير‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬متواصلين‭ ‬من‭ ‬المتعة‭ ‬وإثارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬للجميع‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭.‬

وخلال‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬للحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬للسباق،‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬تفاصيل‭ ‬السباق‭ ‬التاريخي‭ ‬وذلك‭ ‬بمرور‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬المعلق‭ ‬الأسطوري‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬ديفيد‭ ‬كروفت‭.‬

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024‭ ‬كجولة‭ ‬افتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وسيكون‭ ‬أول‭ ‬سباق‭ ‬ليلي‭ ‬ينطلق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وسيكون‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬رائعة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للغاية‭ ‬ومليئة‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والترفيه‭ ‬العائلي‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬مارس‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضًا‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬المشجع‭ ‬المميز‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المشجع‭ ‬المميز‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى،‭ ‬حيث‭ ‬دعت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وطيران‭ ‬الخليج‭ ‬عشاق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬إلى‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬وتقديم‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬قصير‭ ‬لأسباب‭ ‬اختيارهم‭ ‬كمشجع‭ ‬مميز‭ ‬للسباق‭.‬

سيحضر‭ ‬أفضل‭ ‬المتأهلين‭ ‬للتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‭ ‬كضيوف‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬مميزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رحلات‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬ولوحات‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬سائقي‭ ‬فورمولا‭ ‬وان،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬القيمة‭ ‬الأخرى‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬سيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭ ‬ولقب‭ ‬‮«‬المشجع‭ ‬المميز‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ستتوفر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬للسباق‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬وأبرزها‭ ‬ألعاب‭ ‬محاكاة‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬ومنطقة‭ ‬ألعاب‭ ‬للأطفال،‭ ‬فناني‭ ‬البالون،‭ ‬والحناء،‭ ‬والرسم‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬للأطفال،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير،‭ ‬والجميع‭ ‬مدعو‭ ‬للحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالفعاليات‭.‬

وسيشهد‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬كجولة‭ ‬أولى‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونه‭ ‬النسخة‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬كسباق‭ ‬ليلي‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الكاشفة،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الافتتاحية‭.‬

وكالعادة‭ ‬تعد‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جماهيرها‭ ‬بجدول‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المميزة‭ ‬والحفلات‭ ‬الغنائية،‭ ‬لذا‭ ‬سارعوا‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬تذاكركم‭ ‬قبل‭ ‬نفادها‭ ‬لحضور‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

MENAFN02012024000055011008ID1107678539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث