الحلبة تطلق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
دعت حلبة البحرين الدولية جماهيرها وعشاق الفورمولا وان إلى حضور إطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024، يوم الخميس القادم الموافق 4 يناير في مجمع الأفنيوز بالقرب من بوابة المرفأ.
وسيكون إطلاق الحملة الترويجية للسباق الفعالية الأولى ضمن عدد من الفعاليات المقدمة للجماهير والتي تستمر يومين متواصلين من المتعة وإثارة الفعاليات للجميع وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 5 و6 يناير من الساعة 10 صباحا حتى 11 مساء في مجمع الأفنيوز.
وخلال الإطلاق الرسمي للحملة الترويجية للسباق، سيتم إعلان تفاصيل السباق التاريخي وذلك بمرور 20 عاما لسباقات الفورمولا وان في البحرين بحضور المعلق الأسطوري للفورمولا وان ديفيد كروفت.
من المقرر أن ينطلق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024 كجولة افتتاحية لبطولة العالم للفورمولا وان لهذا العام، وسيكون أول سباق ليلي ينطلق يوم السبت في البحرين ولأول مرة على الإطلاق، وسيكون في عطلة نهاية أسبوع رائعة ومثيرة للغاية ومليئة بالسباقات الدولية والترفيه العائلي من 29 فبراير إلى 2 مارس.
ومن المقرر أيضًا إعلان الفائز في مسابقة «المشجع المميز»، وهو الفائز في مسابقة البحث عن المشجع المميز لسباق جائزة البحرين الكبرى، حيث دعت حلبة البحرين الدولية وطيران الخليج عشاق الفورمولا وان إلى الاشتراك في هذه المسابقة وتقديم مقطع فيديو قصير لأسباب اختيارهم كمشجع مميز للسباق.
سيحضر أفضل المتأهلين للتصفيات النهائية حفل الإطلاق كضيوف من كبار الشخصيات، حيث سيحصلون على جوائز مميزة، بما في ذلك رحلات مقدمة من طيران الخليج، ولوحات موقعة من سائقي فورمولا وان، والعديد من الهدايا القيمة الأخرى.
وفي الوقت نفسه، سيحصل الفائز النهائي على الجائزة الكبرى والتي لا تقدر بثمن ولقب «المشجع المميز».
كما ستتوفر عدد من الفعاليات مع إطلاق الحملة الترويجية للسباق وذلك في مجمع الأفنيوز يومي الجمعة والسبت وأبرزها ألعاب محاكاة سباق الفورمولا وان، ومنطقة ألعاب للأطفال، فناني البالون، والحناء، والرسم على الوجوه للأطفال، وغير ذلك الكثير، والجميع مدعو للحضور والاستمتاع بالفعاليات.
وسيشهد انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان العام المقبل كجولة أولى للمرة السادسة، إلى جانب كونه النسخة الـ 11 الذي ينطلق كسباق ليلي تحت الأضواء الكاشفة، لذا لا تفوتوا حضور السباق العالمي في جولته الافتتاحية.
وكالعادة تعد حلبة البحرين الدولية جماهيرها بجدول حافل من السباقات الدولية والفعاليات الترفيهية المميزة والحفلات الغنائية، لذا سارعوا إلى شراء تذاكركم قبل نفادها لحضور الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا وان 2024 في حلبة البحرين الدولية.
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