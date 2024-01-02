الحلبة تطلق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

دعت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جماهيرها‭ ‬وعشاق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬إطلاق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬المرفأ‭.‬

وسيكون‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬للسباق‭ ‬الفعالية‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقدمة‭ ‬للجماهير‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬متواصلين‭ ‬من‭ ‬المتعة‭ ‬وإثارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬للجميع‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭.‬

وخلال‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬للحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬للسباق،‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬تفاصيل‭ ‬السباق‭ ‬التاريخي‭ ‬وذلك‭ ‬بمرور‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬المعلق‭ ‬الأسطوري‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬ديفيد‭ ‬كروفت‭.‬

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024‭ ‬كجولة‭ ‬افتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وسيكون‭ ‬أول‭ ‬سباق‭ ‬ليلي‭ ‬ينطلق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وسيكون‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬رائعة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للغاية‭ ‬ومليئة‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والترفيه‭ ‬العائلي‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬مارس‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضًا‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬المشجع‭ ‬المميز‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المشجع‭ ‬المميز‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى،‭ ‬حيث‭ ‬دعت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وطيران‭ ‬الخليج‭ ‬عشاق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬إلى‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬وتقديم‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬قصير‭ ‬لأسباب‭ ‬اختيارهم‭ ‬كمشجع‭ ‬مميز‭ ‬للسباق‭.‬

سيحضر‭ ‬أفضل‭ ‬المتأهلين‭ ‬للتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‭ ‬كضيوف‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬مميزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رحلات‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬ولوحات‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬سائقي‭ ‬فورمولا‭ ‬وان،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬القيمة‭ ‬الأخرى‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬سيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭ ‬ولقب‭ ‬‮«‬المشجع‭ ‬المميز‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ستتوفر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬للسباق‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬وأبرزها‭ ‬ألعاب‭ ‬محاكاة‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬ومنطقة‭ ‬ألعاب‭ ‬للأطفال،‭ ‬فناني‭ ‬البالون،‭ ‬والحناء،‭ ‬والرسم‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬للأطفال،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير،‭ ‬والجميع‭ ‬مدعو‭ ‬للحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالفعاليات‭.‬

وسيشهد‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬كجولة‭ ‬أولى‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونه‭ ‬النسخة‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬كسباق‭ ‬ليلي‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الكاشفة،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الافتتاحية‭.‬

وكالعادة‭ ‬تعد‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جماهيرها‭ ‬بجدول‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المميزة‭ ‬والحفلات‭ ‬الغنائية،‭ ‬لذا‭ ‬سارعوا‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬تذاكركم‭ ‬قبل‭ ‬نفادها‭ ‬لحضور‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬