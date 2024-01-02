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هيرموسو تنتقل إلى تيغريس المكسيكي

1/2/2024 7:19:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

مكسيكو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬انتقلت‭ ‬المهاجمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو‭ ‬التي‭ ‬قبّلها‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لوريس‭ ‬روبياليس‭ ‬قسرياً‭ ‬بعد‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬تيغريس‭ ‬المكسيكي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬إكس‭.‬

وقالت‭ ‬هيرموسو‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬حديث‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬بعد‭ ‬القبلة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يجعلني‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أنني‭ ‬سأكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬الرائع‮»‬‭.‬

وردّ‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بآخر‭ ‬لقبٍ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬عبر‭ ‬المنصّة‭ ‬عينها‭ ‬‮«‬يا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬عامٍ‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬هيرموسو‭ ‬قد‭ ‬لعبت‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬قادمةً‭ ‬من‭ ‬برشلونة،‭ ‬حيث‭ ‬لعبت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

وأثيرت‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬حول‭ ‬هيرموسو‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬إسبانيا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬على‭ ‬إنجلترا‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أستراليا‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬إثر‭ ‬تقبيلها‭ ‬من‭ ‬روبياليس‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أوصلته‭ ‬إلى‭ ‬الهاوية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بخسارته‭ ‬منصبه،‭ ‬بل‭ ‬بتوقيفه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬كروي‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬استنكرت‭ ‬هيرموسو‭ ‬التصرّف‭ ‬‮«‬المتحيّز‭ ‬جنسياً‭ ‬وغير‭ ‬المناسب‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬موافقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬تمسّك‭ ‬روبياليس‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بقوله‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬مجرّد‭ ‬‮«‬قبلة‭ ‬صغيرة‭ ‬بالتراضي‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقيل‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭.‬

وقال‭ ‬روبياليس‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬توك‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقّدمه‭ ‬الإعلامي‭ ‬بيرس‭ ‬مورغان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بيننا‭ ‬هو‭ ‬عمل‭ ‬عفوي،‭ ‬عمل‭ ‬متبادل،‭ ‬عمل‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬الطرفان،‭ ‬وكان‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بمشاعر‭ ‬اللحظة‭ ‬والسعادة،‭ ‬لذلك‭ ‬أؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬حدث‮»‬‭.‬

وجزم‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬46‭ ‬عاماً‭ ‬أنّ‭ ‬القبلة‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأبعاد‭ ‬جنسية،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬قارن‭ ‬سلوكه‭ ‬بكيفية‭ ‬تصرفه‭ ‬مع‭ ‬بناته،‭ ‬مشدّداً‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬نواياي‭ ‬نبيلة،‭ ‬مليئة‭ ‬بالحماس،‭ ‬وغير‭ ‬جنسية‭ ‬مئة‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬وأكرّر‭ ‬مئة‭ ‬في‭ ‬المئة‮»‬‭.‬

وكرّر‭ ‬روبياليس‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬الإذن‭ ‬للقبلة،‭ ‬وأقرّ‭ ‬بأن‭ ‬تصرّفه‭ ‬كان‭ ‬خاطئاً‭ ‬بصفته‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد‭.‬

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