هيرموسو: لم أوافق على تقبيل روبياليس لي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكدت‭ ‬جينيفر‭ ‬هيرموسو‭ ‬نجمة‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬للسيدات‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مجددا‭ ‬أن‭ ‬تقبيل‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سابقا،‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬شفاها‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬تسلم‭ ‬درع‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬برضاها‭.‬

ومثلت‭ ‬هيرموسو‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬روبياليس‭ ‬يستحق‭ ‬المثول‭ ‬أمام‭ ‬القضاء،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استجوب‭ ‬قاض‭ ‬التحقيقات‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬دي‭ ‬خورخي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬شهودا‭ ‬آخرين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬زميلات‭ ‬هيرموسو‭.‬

وقالت‭ ‬هيرموسو‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬مدريد‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬كله‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬حاليا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬بعد‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬إنجلترا‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬الأسترالية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬قبلة‭ ‬روبياليس‭ ‬لهيرموسو‭ ‬أثناء‭ ‬تتويج‭ ‬الفريق‭ ‬بالبطولة‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬الأحداث،‭ ‬وقالت‭ ‬اللاعبة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬إن‭ ‬القبلة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بالتراضي‭.‬

وتقدمت‭ ‬هيرموسو‭ ‬بشكوى‭ ‬جنائية،‭ ‬ثم‭ ‬تقدمت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بشكوى‭ ‬بدعوى‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬للمحكمة‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬إدانته،‭ ‬فإن‭ ‬روبياليس‭ ‬يواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭.‬

وكان‭ ‬روبياليس‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬لعقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬رياضي‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭).‬

وأكد‭ ‬روبياليس‭ ‬أن‭ ‬القبلة‭ ‬تمت‭ ‬بالتراضي،‭ ‬لكنه‭ ‬تنحى‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أعلنت‭ ‬هيرموسو‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬انتقالها‭ ‬من‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬إلى‭ ‬تيجريس‭ ‬المكسيكي‭.‬