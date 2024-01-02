هيرموسو: لم أوافق على تقبيل روبياليس لي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أكدت جينيفر هيرموسو نجمة منتخب إسبانيا للسيدات أمام المحكمة أمس الثلاثاء مجددا أن تقبيل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقا، لها من شفاها خلال مراسم تسلم درع كأس العالم للسيدات، لم يكن برضاها.
ومثلت هيرموسو أمام المحكمة التي تعمل على تحديد ما إذا كان روبياليس يستحق المثول أمام القضاء، بعد أن استجوب قاض التحقيقات فرانسيسكو دي خورخي في وقت سابق شهودا آخرين، من بينهم زميلات هيرموسو.
وقالت هيرموسو بعد خروجها من محكمة مدريد «الأمر كله يتوقف على السلطات القضائية حاليا».
وكان المنتخب الإسباني قد فاز بلقب كأس العالم للسيدات بعد التغلب على إنجلترا 1/صفر في سيدني الأسترالية في شهر أغسطس الماضي، لكن قبلة روبياليس لهيرموسو أثناء تتويج الفريق بالبطولة طغت على الأحداث، وقالت اللاعبة في أكثر من مناسبة إن القبلة لم تكن بالتراضي.
وتقدمت هيرموسو بشكوى جنائية، ثم تقدمت بعد ذلك بشكوى بدعوى التحرش الجنسي للمحكمة.
وفي حال إدانته، فإن روبياليس يواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى أربعة أعوام.
وكان روبياليس قد تعرض لعقوبة الإيقاف عن أي نشاط رياضي لمدة ثلاثة أعوام، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأكد روبياليس أن القبلة تمت بالتراضي، لكنه تنحى عن رئاسة اتحاد الكرة الإسباني في نهاية المطاف.
من ناحية أخرى، أعلنت هيرموسو عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقالها من باتشوكا المكسيكي إلى تيجريس المكسيكي.
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