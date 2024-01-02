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إنريكي رمز الحقبة الجديدة لسان جيرمان

1/2/2024 7:19:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بواسي‭ (‬فرنسا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬استقدامه‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬لتجسيد‭ ‬مشروع‭ ‬جماعي‭ ‬يُركّز‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬ويعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬أقل‭ ‬على‭ ‬الأسماء‭ ‬الرنانة،‭ ‬لم‭ ‬يحفِر‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬مدرّب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بصمته‭ ‬بعد،‭ ‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬يُحرز‭ ‬أوّل‭ ‬ألقابه‭ ‬الأربعاء‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬تولوز‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأبطال‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭.‬

يحاول‭ ‬نجم‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬فرض‭ ‬فلسفته‭ ‬منذ‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬مرتكزاً‭ ‬على‭ ‬الاستحواذ‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬الانضباط‭ ‬وطلب‭ ‬الاحترافية‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬وخارجها‭.‬

قال‭ ‬الإسباني‭ ‬البالغ‭ ‬53‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬‮«‬فكرتي‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لسان‭ ‬جرمان‭ ‬حلول‭ ‬هجومية‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها،‭ ‬لديّ‭ ‬فرق‭ ‬تهيمن،‭ ‬ويتعيّن‭ ‬أن‭ ‬يتأقلم‭ ‬الخصم‭ ‬مع‭ ‬طريقة‭ ‬لعبنا‭ ‬وليس‭ ‬العكس‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لمنتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتحلّى‭ ‬بالتنوّع،‭ ‬كي‭ ‬نصعّب‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬دفاع‭ ‬الخصم‭. ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬هذه‭ ‬العملية‮»‬‭.‬

أعاد‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بحاجة‭ ‬للتطوير‭ ‬وأنه‭ ‬سيكون‭ ‬أفضل‭ ‬‮«‬في‭ ‬فبراير‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يستعد‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬قطرياً‭ ‬لمواجهة‭ ‬مزدوجة‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬إذ‭ ‬رحمَته‭ ‬القرعة‭ ‬رغم‭ ‬حلوله‭ ‬وصيفاً‭ ‬لمجموعته‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬وراء‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬بعدما‭ ‬أوقعته‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬متناوله‭.‬

وعلّق‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركينيوس‭ ‬على‭ ‬أفكار‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬السابق،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬بمنتصف‭ ‬ديسمبر‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الحاسمة‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭ (‬1-1‭) ‬‮«‬المدرّب‭ ‬له‭ ‬مبدؤه‮»‬،‭ ‬خصوصاً‭ ‬‮«‬الانطلاق‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬مع‭ ‬تمريرات‭ ‬قصيرة‭. ‬نفهم‭ ‬فلسفته‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭. ‬بتنا‭ ‬نعرف‭ ‬المدرّب‭ ‬أكثر‭ ‬وسنحاول‭ ‬بشخصيتنا‭ ‬أن‭ ‬نقدّم‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬

‮«‬أحجية‮»‬‭ ‬

بحسب‭ ‬المدرّب‭ ‬الذي‭ ‬يغيّر‭ ‬غالباً‭ ‬خطة‭ ‬4‭-‬3‭-‬3‭ ‬الهجينة‭ ‬ويضع‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬مختلفة،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬معتادون‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬مدربين‭ ‬جدد،‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬الأحجية‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬لقناة‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬جمع‭ ‬تلك‭ ‬القطع،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نفعله‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نملك‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬وهوية‭ ‬الخصوم‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬رأى‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬بيرالدو‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬القادم‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬الحالية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تعرّفت‭ ‬حقاً‭ ‬أسلوب‭ ‬لعبه،‭ ‬وحقيقة‭ ‬أنه‭ ‬يفرض‭ ‬لعباً‭ ‬إيجابياً‭ ‬ويريد‭ ‬دوماً‭ ‬الاستحواذ‭. ‬هكذا‭ ‬يحب‭ ‬أن‭ ‬يلعب،‭ ‬وهكذا‭ ‬أستمتع‭ ‬أنا‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

بنى‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬برشلونة‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬معه‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬يفتقده‭ ‬بشدّة‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬على‭ ‬لاعبين‭ ‬شبان‭ ‬محاطين‭ ‬بأصحاب‭ ‬الخبرات،‭ ‬مع‭ ‬رغبة‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الأسماء‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬خيّمت‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة‭ ‬وأبرزها‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬المنتقل‭ ‬أخيراً‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬قبل‭ ‬تعرّضه‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة،‭ ‬كما‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬قطر‭ ‬2022‭.‬

قال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬المدرب‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬يجسّد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ (...). ‬لديه‭ ‬شرعية‭ ‬ومعرفة‭ ‬حقيقية،‭ ‬يعرف‭ ‬ماذا‭ ‬يريد‭. ‬وصل‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬المناسبة،‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬هذا‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬المدرّب‭ ‬السابق‭ (‬كريستوف‭ ‬غالتييه‭). ‬الفريق‭ ‬يُبنى‭ ‬على‭ ‬مراحل‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬قدومه،‭ ‬دافع‭ ‬دوماً‭ ‬عن‭ ‬لاعبيه‭ ‬رغم‭ ‬بعض‭ ‬الخيبات‭ (‬المهاجم‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬والحارس‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬دوناروما‭)‬،‭ ‬مكرّراً‭ ‬أهمية‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي،‭ ‬باستثناء‭ ‬مطالبته‭ ‬النجم‭ ‬الأول‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬‮«‬بمساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬أكثر‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثيته‭ ‬ضد‭ ‬رينس‭ (‬3-0‭) .‬

وعَد‭ ‬إنريكي‭ ‬في‭ ‬الردّ‭ ‬على‭ ‬انتقادات‭ ‬حيال‭ ‬ضعف‭ ‬الحركة‭ ‬الهجومية‭ ‬لفريقه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم،‭ ‬سيكون‭ ‬الثاني‭ ‬مثيراً،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬أكثر‭ ‬ونعمل‭ ‬أكثر‭ ‬للفوز‭ ‬بالألقاب‭. ‬هذا‭ ‬هدفنا‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬مستوانا‮»‬‭.‬

ويتصدر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نيس،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬تولوز،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الكأس،‭ ‬خطر‭ ‬الهبوط‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭.‬

وفي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ (‬السوبر‭)‬،‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سنتين‭ ‬وعشر‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬22‭ ‬نسخة‭.‬

وحضر‭ ‬مهاجم‭ ‬الفريق‭ ‬الدولي‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬في‭ ‬تمارين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬العضلات‭ ‬الخلفية‭ ‬لفخذه‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬الجديد‭ ‬بيرالدو‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التمارين‭ ‬الخاص‭ ‬بالنادي‭ ‬في‭ ‬بواسي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬لاحظ‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وظهر‭ ‬المغربي‭ ‬الدولي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي،‭ ‬قبل‭ ‬سفره‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لي‭ ‬كانغ‭-‬إين‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

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