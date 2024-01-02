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الخبراء: ينبغي على الحكام الرجال إدارة مباريات السيدات

1/2/2024 7:19:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬انتقد‭ ‬هورست‭ ‬هروبيش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات،‭ ‬ومسؤولون‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية،‭ ‬عدم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالحكام‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬للسيدات‭.‬

وقال‭ ‬هروبيش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المؤقت‭ ‬لمنتخب‭ ‬السيدات‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الجودة‭ ‬هي‭ ‬العامل‭ ‬الحاسم‭. ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬رجلا‭ ‬أو‭ ‬سيدة‭. ‬نفس‭ ‬الأمر‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬المدربين‭ ‬والمديرين‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬هروبيش‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬بيانا‭ ‬ريتش‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬ورالف‭ ‬كيليرمان،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لفولفسبورج،‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬كيكر‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ويتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالحكمات‭ ‬السيدات‭ ‬لإدارة‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬للرجال‭ (‬بوندسليجا‭) ‬ولكن‭ ‬الثلاثي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬مسألة‭ ‬إشراك‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬بدوري‭ ‬السيدات‭ ‬أولوية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬نهوض‭ ‬مستوى‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬السيدات،‭ ‬بينما‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تواجد‭ ‬الحكام‭ ‬السيدات‭ ‬المحترفات‭.‬

وقالت‭ ‬ريتش‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬المطلوبة‭ ‬والعدد‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬الحكمات‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭- ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬الأبواب‭ ‬للحكام‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬لإدارة‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬السيدات؟‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬كما‭ ‬نعلم،‭ ‬الامر‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬المعاكس‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬التنوع‭ ‬والمساواة‭ ‬واحتمالية‭ ‬قيام‭ ‬أفضل‭ ‬حكمات‭ ‬بإدارة‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الرجال‭. ‬نود‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬أولوية‭ ‬لهذه‭ ‬المسألة‭. ‬لأننا‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الجودة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كيليرمان‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬الدولة‭ ‬الكبرى‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬عدم‭ ‬سد‭ ‬فرق‭ ‬التحكيم‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬بالرجال‭. ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬حكم‭ ‬رجل‭ ‬بإدارة‭ ‬مباراة‭ ‬كبرى‭ ‬بدوري‭ ‬السيدات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تطورت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬البدني‭ ‬والسرعة‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬حكما‭ ‬محترفا،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬ألا‭ ‬أجد‭ ‬فرصة‭ ‬لمواكبة‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬بنفس‭ ‬القدر‮»‬‭.‬

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