الخبراء: ينبغي على الحكام الرجال إدارة مباريات السيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): انتقد هورست هروبيش، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، ومسؤولون آخرون في كرة القدم الألمانية، عدم الاستعانة بالحكام الرجال في إدارة مباريات بالدوري الألماني للسيدات.
وقال هروبيش، المدير الفني المؤقت لمنتخب السيدات: «يجب أن تكون الجودة هي العامل الحاسم. لا يهم سواء كان رجلا أو سيدة. نفس الأمر ينطبق على المدربين والمديرين».
وكان هروبيش يتحدث في مقابلة مشتركة مع بيانا ريتش رئيس قطاع كرة القدم للسيدات في بايرن ميونخ، ورالف كيليرمان، المدير الرياضي لفولفسبورج، نشرتها مجلة «كيكر» الألمانية أمس الثلاثاء.
ويتم الاستعانة بالحكمات السيدات لإدارة مباريات بالدوري الألماني للرجال (بوندسليجا) ولكن الثلاثي أكد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم ينبغي أن يجعل مسألة إشراك الرجال في إدارة مباريات بدوري السيدات أولوية من أجل المساعدة في نهوض مستوى التحكيم في دوري السيدات، بينما يحاول أن يزيد من تواجد الحكام السيدات المحترفات.
وقالت ريتش: «إذا لم نتمكن من الحصول على الجودة المطلوبة والعدد الكافي من الحكمات السيدات في الملعب في هذه اللحظة- فلماذا لا نكون قادرين على فتح الأبواب للحكام من الرجال لإدارة مباريات في دوري السيدات؟».
وأضافت: «كما نعلم، الامر معمول به في الاتجاه المعاكس. من ناحية نتحدث عن التنوع والمساواة واحتمالية قيام أفضل حكمات بإدارة مباريات في دوري الرجال. نود أن يعطي الاتحاد الألماني أولوية لهذه المسألة. لأننا بحاجة ماسة إلى الجودة».
وقال كيليرمان: «نحن الدولة الكبرى الوحيدة في أوروبا التي تستطيع عدم سد فرق التحكيم الخاصة بها بالرجال. الامر لا يتعلق بشأن قيام حكم رجل بإدارة مباراة كبرى بدوري السيدات».
وأضاف: «تطورت كرة القدم للسيدات بشكل سريع في السنوات الأخيرة، وخصوصا في الجانب البدني والسرعة. إذا لم أكن حكما محترفا، سيكون من الطبيعي ألا أجد فرصة لمواكبة هذا التطور بنفس القدر».
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