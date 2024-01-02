6 أطعمة تحسّن جودة نومك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يمكن أن تُساعد بعض الأطعمة على تحسين النوم وتعزيز الاسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش.
إليك ستة أطعمة يمكن تناولها قبل النوم لتحسين جودة نومك:
الموز: يحتوي الموز على مادة الميلاتونين، وهي هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم وتحفيز الاسترخاء. كما يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يمكن أن يساعدا في الاسترخاء العضلي.
الحليب: الحليب يحتوي على الأحماض الأمينية التي تعزز إفراز هرمون السيروتونين والميلاتونين، مما يساعد على تحسين النوم. يعتبر الحليب سائلًا دافئًا ومهدئًا.
العسل: العسل يحتوي على الجلوكوز الذي يساعد في تثبيت إفراز الإنسولين، وهو هرمون يساعد على دخول الحمض الأميني التريبتوفان إلى المخ. تريبتوفان يتحول في المخ إلى السيروتونين ومن ثم الميلاتونين. اللوز: اللوز يحتوي على المغنيسيوم، الذي يعتبر من المعادن المهمة لتحفيز الاسترخاء والنوم العميق. السمك الدهني: أنواع السمك الدهني مثل السلمون والتونة تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تعتبر مفيدة للنظام الغذائي وتساعد في تحسين نوعية النوم. التوت البري: التوت البري يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد الكيميائية التي يمكن أن تساعد في تحفيز الاسترخاء وتحسين النوم.
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