6 أطعمة تحسّن جودة نومك

MENAFN - Khaberni) خبرني - يمكن أن تُساعد بعض الأطعمة على تحسين النوم وتعزيز الاسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش.

إليك ستة أطعمة يمكن تناولها قبل النوم لتحسين جودة نومك:

الموز: يحتوي الموز على مادة الميلاتونين، وهي هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم وتحفيز الاسترخاء. كما يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يمكن أن يساعدا في الاسترخاء العضلي.

الحليب: الحليب يحتوي على الأحماض الأمينية التي تعزز إفراز هرمون السيروتونين والميلاتونين، مما يساعد على تحسين النوم. يعتبر الحليب سائلًا دافئًا ومهدئًا.

العسل: العسل يحتوي على الجلوكوز الذي يساعد في تثبيت إفراز الإنسولين، وهو هرمون يساعد على دخول الحمض الأميني التريبتوفان إلى المخ. تريبتوفان يتحول في المخ إلى السيروتونين ومن ثم الميلاتونين. اللوز: اللوز يحتوي على المغنيسيوم، الذي يعتبر من المعادن المهمة لتحفيز الاسترخاء والنوم العميق. السمك الدهني: أنواع السمك الدهني مثل السلمون والتونة تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تعتبر مفيدة للنظام الغذائي وتساعد في تحسين نوعية النوم. التوت البري: التوت البري يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد الكيميائية التي يمكن أن تساعد في تحفيز الاسترخاء وتحسين النوم.