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نقابة الصحفيين تدين اغتيال صالح العاروري

1/2/2024 7:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت نقابة الصحفيين الأردنيين بأشد العبارات جريمة الاغتيال التي ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني، وأسفرت عن استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري واثنين من كتائب القسام بواسطة طائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية في بيروت.


وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك يشكل تحديا سافرا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف التي تحرّم سياسة الاغتيالات.

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