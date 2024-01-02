نقابة الصحفيين تدين اغتيال صالح العاروري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت نقابة الصحفيين الأردنيين بأشد العبارات جريمة الاغتيال التي ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني، وأسفرت عن استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري واثنين من كتائب القسام بواسطة طائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية في بيروت.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك يشكل تحديا سافرا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف التي تحرّم سياسة الاغتيالات.
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