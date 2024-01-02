المهندسين تدين الاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت نقابة المهندسين الأردنيين الاعتداء الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أدى إلى اغتيال عدد من قادة المقاومة الإسلامية (حماس)، كان منهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.
وقالت النقابة، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الاغتيال يأتي على درب الشهادة الطويل للعديد من الشهداء.
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