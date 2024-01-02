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المهندسين تدين الاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت

1/2/2024 7:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت نقابة المهندسين الأردنيين الاعتداء الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أدى إلى اغتيال عدد من قادة المقاومة الإسلامية (حماس)، كان منهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.


وقالت النقابة، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الاغتيال يأتي على درب الشهادة الطويل للعديد من الشهداء.

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