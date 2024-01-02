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إيران تعلق على اغتيال صالح العاروري في بيروت

1/2/2024 7:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العاروري، يوم الثلاثاء، في غارة بطائرة مسيرة "إسرائيل" ستزيد دافع المقاومة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "دماء الشهيد ستشعل بلا شك طفرة جذوة المقاومة ودافعها لقتال المحتلين الصهاينة، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في المنطقة أيضا وبين جميع الباحثين عن الحرية في العالم".
كما ندد كنعاني بانتهاك "النظام الصهيوني العدواني" سيادة لبنان وسلامة أراضيه.




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