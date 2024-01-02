إيران تعلق على اغتيال صالح العاروري في بيروت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العاروري، يوم الثلاثاء، في غارة بطائرة مسيرة "إسرائيل" ستزيد دافع المقاومة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "دماء الشهيد ستشعل بلا شك طفرة جذوة المقاومة ودافعها لقتال المحتلين الصهاينة، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في المنطقة أيضا وبين جميع الباحثين عن الحرية في العالم".
كما ندد كنعاني بانتهاك "النظام الصهيوني العدواني" سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
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