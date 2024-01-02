إدانة فلسطينية رسمية وشعبية لاغتيال العاروري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عملية الاغتيال التي وقعت في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، وذهب بها شهيداً نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنين من قادة كتائب القسام.



ووصف اشتية، في بيان صادر عنه، العملية بـ"الجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها"، محذرا من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة.



وتقدم اشتية من الشعب الفلسطيني، ومن حركة حماس، ومن عائلة الشهيد، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.



كما دانت حركة فتح من خلال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، عملية اغتيال الشيخ العاروري، واصفا إياه في بيان بأنه كان نموذجاً للصلابة والصمود في المعتقلات الاسرائيلية، وأنه كان يمثل بذرة للوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أنه كان قاسماً مشتركاً في العمل الوطني الفلسطيني، مؤكدا أنه خسارة لحركة التحرر الوطني الفلسطيني بشكل عام.



وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة الإضراب الشامل والحداد العام والنفير والتصعيد يوم غد الأربعاء، حداداً على روح الشهيد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.



ونعت مساجد الضفة الغربية الشيخ العاروري، منها مساجد بلدته عارورة في رام الله.



وعقب ذلك، خرجت تظاهرات حاشدة في مراكز مدن الضفة الغربية تنديدا واستنكارا باغتيال العاروري، وطالب المشاركون في هذه المسيرات بالثأر والرد على هذه الجريمة النكراء.



ودعت الفصائل الوطنية الفلسطينية، في بيانها، إلى النفير العام تجاه ما يجرى من قتل لأبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء بدم بارد، وإلى الالتزام العام بالإضراب الشامل.

