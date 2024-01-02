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بعد ساعات من اغتيال العاروري .. دفعة صاروخية وصافرات إنذار بغلاف غزة

1/2/2024 7:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة اثر إطلاق دفعة صاروخية من القطاع، بعد ساعات من اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة "كيسوفيم" في غلاف غزة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

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