بعد ساعات من اغتيال العاروري .. دفعة صاروخية وصافرات إنذار بغلاف غزة

بعد ساعات من اغتيال العاروري .. دفعة صاروخية وصافرات إنذار بغلاف غزة
التاريخ
1/2/2024 7:14:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة اثر إطلاق دفعة صاروخية من القطاع، بعد ساعات من اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة "كيسوفيم" في غلاف غزة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.
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