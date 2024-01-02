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الخارجية الأميركية: نرفض التصريحات الداعية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

1/2/2024 7:14:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ترفض تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وفيما بدا ردا على الموقف الأميركي الرافض لدعوته، قال بن غفير "لسنا نجما آخر على العلم الأميركي والولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا لكن سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل".





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