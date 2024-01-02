الخارجية الأميركية: نرفض التصريحات الداعية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ترفض تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وفيما بدا ردا على الموقف الأميركي الرافض لدعوته، قال بن غفير "لسنا نجما آخر على العلم الأميركي والولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا لكن سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل".
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