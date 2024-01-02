الاحتلال يرفع حالة التاهب القصوى ويتوقع رداً قاسياً على اغتيال العاروري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء الثلاثاء، إن "إسرائيل" تستعد لرد شديد من قبل حزب الله اللبناني، على عملية اغتيال نائب الرئيس السياسي لحركة حماس، الشهيد صالح العاروري، في قصف استهدف مكتب الحركة في منطقة المشرفية، في ضاحية بيروت الجنوبية، أسفرت كذلك عن استشهاد 6 من كوادر حماس.



جاء ذلك في تصريحات أوردها موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي نقلا عن "مسؤول إسرائيلي رفيع" (لم يسمه)؛ وأشار الموقع إلى أن القيادة السياسية والعسكرية في "إسرائيل" تلتزم الصمت المطبق، ويتجنبون التعليق على العملية التي نفذت في بيروت، فيما أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن الجيش بحالة جهوزية وتأهب قصوى على الحدود الشمالية.

