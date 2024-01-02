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هدية 2024

1/2/2024 7:11:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسدل‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬ختام‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬جماهيري‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن،‭ ‬ودسم‭ ‬تكتيكي‭ ‬وفني،‭ ‬ويمني‭ ‬الجميع‭ ‬النفس‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مضمون‭ ‬اللقاء‭ ‬هدية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭.‬

الأهلي‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اكتمال‭ ‬صفوفه‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعول‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المسابقة‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬نجمه‭ ‬الآخر‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المثلى‭ ‬التي‭ ‬تؤهله‭ ‬لأخذ‭ ‬مكان‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التشكيل‭ ‬الحالي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمنافس‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬حظه‭ ‬سيفتقد‭ ‬خدمات‭ ‬قائده‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الساعد‭ ‬الأيمن‭ ‬لزميله‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬الموعود‭ ‬بحمل‭ ‬ثقيل‭ ‬على‭ ‬عاتقه،‭ ‬فضلا‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬يتقدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النقاط،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يجعل‭ ‬رفاق‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬يخوضون‭ ‬اللقاء‭ ‬بمنغصات‭ ‬أقل‭.‬

كل‭ ‬ذلك‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يعوضه‭ ‬أبناء‭ ‬عنيد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بروحهم‭ ‬مرة،‭ ‬وبالعزيمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬والحماسة‭ ‬والقتالية‭ ‬والإصرار‭ ‬مرة‭ ‬ثالثة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬ليست‭ ‬بالسهولة‭ ‬التي‭ ‬ربما‭ ‬يتوهمها‭ ‬البعض‭.‬

‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬معادن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكبار،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬محكا‭ ‬للاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬كي‭ ‬يسجلوا‭ ‬ولادتهم،‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬ومواهبهم‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬تكتيكية‭ ‬في‭ ‬عنوانها‭ ‬الرئيس،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬سيخوضها‭ ‬بروح‭ ‬القرية،‭ ‬فهل‭ ‬يصمد‭ ‬عناد‭ ‬العنيد‭ ‬أمام‭ ‬المنهج‭ ‬التكتيكي‭ ‬الصارم‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يفرضه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬دار‭ ‬كليب؟‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ختام‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سداسي‭ ‬الدوري‭ ‬مسكا‭ ‬فنيا‭ ‬وسلوكيا‭.‬

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