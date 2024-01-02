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- Akhbar Al Khaleej) يسدل هذا المساء الستار على ختام الدور السداسي الأول من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة بلقاء يجمع فريقي الأهلي متصدر الترتيب 12 نقطة مع أقرب منافسيه دار كليب 9 نقاط، في نزال جماهيري ينتظر أن يأتي على صفيح ساخن، ودسم تكتيكي وفني، ويمني الجميع النفس أن يكون مضمون اللقاء هدية العام الجديد 2024.
الأهلي أكثر استقرارا على مستوى اكتمال صفوفه التي كان يعول عليها منذ بداية المسابقة رغم وجود نجمه الآخر محمد عنان الذي لم يصل بعد إلى الجاهزية المثلى التي تؤهله لأخذ مكان له في التشكيل الحالي، مقارنة بالمنافس دار كليب الذي من سوء حظه سيفتقد خدمات قائده محمود عبد الواحد الذي يمثل الساعد الأيمن لزميله محمد يعقوب الموعود بحمل ثقيل على عاتقه، فضلا أن الأهلي يتقدم على مستوى النقاط، وكل ذلك يجعل رفاق ناصر عنان يخوضون اللقاء بمنغصات أقل.
كل ذلك ينتظر أن يعوضه أبناء عنيد دار كليب بروحهم مرة، وبالعزيمة مرة أخرى، والحماسة والقتالية والإصرار مرة ثالثة، رغم أن المهمة ليست بالسهولة التي ربما يتوهمها البعض.
مثل هذه المواجهات هي التي تكشف عن معادن اللاعبين الكبار، وهي التي تعد محكا للاعبين الشباب كي يسجلوا ولادتهم، والتعبير عن إمكاناتهم ومواهبهم.
ورغم أن المواجهة تكتيكية في عنوانها الرئيس، إلا أن دار كليب سيخوضها بروح القرية، فهل يصمد عناد العنيد أمام المنهج التكتيكي الصارم الذي ينتظر أن يفرضه الأرجنتيني إليقيتا مدرب الأهلي على لاعبي دار كليب؟ نتمنى أن يكون ختام القسم الأول من سداسي الدوري مسكا فنيا وسلوكيا.
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