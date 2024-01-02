رمضان في أجواء الأحزان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لرمضان‭ ‬السودان‭ ‬اريج‭ ‬وعطر‭ ‬ورائحة‭ ‬زكية‭ ‬تبشر‭ ‬بمقدمه‭ ‬قبل‭ ‬حلوله‭ ‬بعدة‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬إعداد‭ ‬الـ«حلو‭ - ‬مر‮»‬،‭ ‬تلك‭ ‬الرقائق‭ ‬المعطرة‭ ‬بالبهار‭ ‬التي‭ ‬تعدها‭ ‬النساء‭ ‬ليتم‭ ‬نقعها‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬وتصفيتها‭ ‬وشرب‭ ‬منقوعها‭ ‬جميل‭ ‬الطعم،‭ ‬زكي‭ ‬النكهة،‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬الإنسان‭ ‬مقاومة‭ ‬شرب‭ ‬‮«‬الحلو‭ - ‬مر‮»‬‭ ‬فيعب‭ ‬منه‭ ‬حتى‭ ‬تطقطق‭ ‬عضلات‭ ‬البطن،‭ ‬ثم‭ ‬تبدأ‭ ‬مكوناته‭ ‬في‭ ‬العبث‭ ‬بالجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬فتتولد‭ ‬بداخله‭ ‬البراكين‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تفلح‭ ‬مضادات‭ ‬الحموضة‭ ‬في‭ ‬إخمادها‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تفلح‭. ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬لن‭ ‬تستمتع‭ ‬خياشيمنا‭ ‬برائحة‭ ‬الحلو‭ ‬مر‭ ‬الطازج‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬يزودوننا‭ ‬بحصتنا‭ ‬منه،‭ ‬لأنهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شتات،‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬ما‭ ‬يشي‭ ‬بأنهم‭ ‬سيعرفون‭ ‬طعم‭ ‬العيد،‭ ‬وما‭ ‬يأتي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬بديعة‭ ‬من‭ ‬المعجنات‭ ‬والبسكويت‭ ‬والكعك‭ ‬التي‭ ‬تذوب‭ ‬بمجرد‭ ‬ملامستها‭ ‬للسان،‭ ‬وهو‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬تفوقت‭ ‬فيه‭ ‬زوجاتنا‭ ‬على‭ ‬أمهاتنا‭.‬

كانت‭ ‬أمي،‭ ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬جزيرتنا‭ ‬النهرية،‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬كعك‭ ‬العيد،‭ ‬أحدهما‭ ‬له‭ ‬شكل‭ ‬وملمس‭ ‬الخشب‭ ‬المضغوط‭: ‬تقضم‭ ‬منه‭ ‬قطعة‭ ‬فتنغرس‭ ‬شظاياه‭ ‬في‭ ‬اللثة‭ ‬ويختلط‭ ‬دمك،‭ ‬باللعاب‭ ‬وتنزل‭ ‬إلى‭ ‬بطنك‭ ‬تشكيلة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬العضوية‭ ‬بطعم‭ ‬ورائحة‭ ‬السماد،‭ ‬أما‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬فكان‭ ‬هشا‭ ‬ولذيذا‭ ‬ومغلفا‭ ‬بأطنان‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬وتشم‭ ‬فيه‭ ‬رائحة‭ ‬السمن‭ ‬البلدي‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬قصر‭ ‬الصلاة،‭ ‬ولأننا‭ ‬كنا‭ ‬نتمتع‭ ‬بقدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬‮«‬الدناوة‮»‬‭ ‬فقد‭ ‬كنا‭ ‬نأكل‭ ‬منه‭ ‬كميات‭ ‬ضخمة‭ ‬ونقضي‭ ‬بقية‭ ‬أيام‭ ‬العيد‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬لمعالجة‭ ‬تلبك‭ ‬الأمعاء‭.‬

وكان‭ ‬عندنا‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬ثلاثة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الحلوى‭: ‬ريا‭ ‬وسعد‭ ‬وكريكاب،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬الثلاثة‭ ‬مصنوعا‭ ‬من‭ ‬الكوارع،‭ ‬لأن‭ ‬مضغه‭ ‬كان‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التصاق‭ ‬الفكين،‭ ‬ولو‭ ‬عندك‭ ‬حشوة‭ ‬في‭ ‬ضرس‭ ‬فإن‭ ‬تلك‭ ‬الحلوى‭ ‬كانت‭ ‬تنتزعها‭ ‬من‭ ‬لغاليغها،‭ ‬وكنا‭ ‬نقدم‭ ‬الحلوى‭ ‬سهلة‭ ‬المضغ‭ ‬للضيوف‭ ‬المحترمين،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الضيف‭ ‬ثرثارًا‭ ‬أو‭ ‬نهما‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يلتهم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬أمامه‭ ‬فإن‭ ‬حلوى‭ ‬الكوارع‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بإسكاته‭ ‬وسد‭ ‬نفسه،‭ ‬فيظل‭ ‬يحرك‭ ‬فكيه‭ ‬وكأنه‭ ‬يلوك‭ ‬الهواء،‭ ‬فيحلو‭ ‬لمن‭ ‬حوله‭ ‬السمر‭.‬

ثم‭ ‬دخلنا‭ ‬لاحقا‭ ‬عصر‭ ‬العيد‭ ‬الاستعراضي‭: ‬كل‭ ‬الكعك‭ ‬والمخبوزات‭ ‬‮«‬ماركة‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬جاهزة‭ ‬الصنع‭ ‬بل‭ ‬ومستوردة،‭ ‬أما‭ ‬الحلوى‭ ‬فصارت‭ ‬اباتشي‭ ‬وغوتشي‭ ‬وشانيل‭ ‬وبشاميل،‭ ‬والملابس‭ ‬من‭ ‬غوتشي‭ ‬وسوشي‭ ‬ومانجو‭ ‬وتانغو‭ ‬وبانغو‭ ‬ونينتيندو،‭ ‬ولن‭ ‬أنسى‭ ‬عيد‭ ‬فطر‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬علي‭ ‬وأنا‭ ‬زائر‭ ‬للندن‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬بعيدة،‭ ‬حيث‭ ‬حسبت‭ ‬أنني‭ ‬أتيت‭ ‬بما‭ ‬لم‭ ‬يستطعه‭ ‬الأوائل،‭ ‬أي‭ ‬آبائي‭ ‬وأجدادي،‭ ‬عندما‭ ‬اشتريت‭ ‬حذاء‭ ‬من‭ ‬كلارك،‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬أوكسفورد،‭ ‬وعندما‭ ‬عدت‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬رأت‭ ‬بنتي‭ ‬الحذاء‭ ‬وقالت‭: ‬فضحتنا‭. ‬أوع‭ (‬إياك‭) ‬تلبس‭ ‬الجزمة‭ ‬دي‭ ‬قدام‭ ‬ضيوف،‭ ‬عندها‭ ‬تمنيت‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬محتفظا‭ ‬بعينة‭ ‬من‭ ‬الأحذية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬أهلي‭ ‬يشترونها‭ ‬لي‭ ‬كل‭ ‬عيد‭ (‬صلاحية‭ ‬الحذاء‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬أشهر‭)‬،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬أحذية‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬المقوى،‭ ‬وإذا‭ ‬خلعتها‭ ‬بعد‭ ‬استخدامها‭ ‬ليوم‭ ‬دراسي‭ ‬واحد،‭ ‬نقضت‭ ‬وضوء‭ ‬من‭ ‬يجلس‭ ‬بقربك،‭ ‬ولو‭ ‬رأى‭ ‬عيالنا‭ ‬ثياب‭ ‬الدمور‭ ‬المستوردة‭ ‬من‭ ‬نفايات‭ ‬مصانع‭ ‬النسيج‭ ‬الهندية،‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬نرتديها‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والأعياد،‭ ‬لحسبونا‭ ‬من‭ ‬مستحقي‭ ‬الزكاة‭.‬

وكان‭ ‬حلم‭ ‬حياتي‭ ‬أن‭ ‬أجد‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬مبلغا‭ ‬كافيا‭ ‬للانفراد‭ ‬بعلبة‭ ‬حلوى‭ ‬اللكوم‭ (‬راحة‭ ‬الحلقوم‭)‬،‭ ‬وزرت‭ ‬قبرص‭ ‬ذات‭ ‬عام‭ ‬قريب،‭ ‬واشتريت‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الحلوى‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬كيلوجرامات،‭ ‬وصرت‭ ‬التهم‭ ‬منها‭ ‬بضع‭ ‬قطع‭ ‬يوميا،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬عبارة‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬كانت‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬صلاحيتها‭ ‬انتهت‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭. ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعنيني،‭ ‬لأن‭ ‬تقارير‭ ‬هيئة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬صلاحيتي‭ ‬انتهت‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بحساب‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬الإنسان‭ ‬السوداني‭. ‬يعني‭ ‬صاحبكم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ضربات‭ ‬الجزاء‭ ‬‮«‬المرجيحية‮»‬‭.‬