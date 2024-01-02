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القرية التراثية.. وجهة سياحية

1/2/2024 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

كم‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬والسياح‭ ‬الذين‭ ‬زاروا‭ ‬القرية‭ ‬التراثية؟‭ ‬وكم‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الجميل‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2023‭..‬؟؟

القرية‭ ‬التراثية‭.. ‬وجهة‭ ‬سياحية‭:‬

الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬زرت‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭ ‬بمنطقة‭ ‬رأس‭ ‬حيان،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمهرجانات،‭ ‬وحجم‭ ‬الحركة‭ ‬الحيوية،‭ ‬والنشاط‭ ‬والإقبال‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬‮«‬العرب‭ ‬والأجانب‮»‬،‭ ‬ووجدت‭ ‬الاهتمام‭ ‬البارز‭ ‬لعرض‭ ‬التاريخ‭ ‬البحريني‭ ‬والتراث‭ ‬الجميل‭ ‬والثقافة‭ ‬الأصيلة‭.‬

القرية‭ ‬التراثية‭ ‬عكست‭ ‬جهودا‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬والجهات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وكم‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استثمار‭ ‬القرية‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬وليس‭ ‬استثمارا‭ ‬موسميا‭ ‬فقط‭.‬

كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تتفاعل‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخصيص‭ ‬باصات‭ ‬لنقل‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬إلى‭ ‬القرية‭ ‬ودخولهم‭ ‬بالمجان،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬المحافظات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬عبر‭ ‬تخصيص‭ ‬رحلات‭ ‬يومية‭ ‬مجانية‭ ‬لتشجيع‭ ‬الأهالي‭ ‬والمقيمين‭ ‬لزيارة‭ ‬القرية‭ ‬التراثية،‭ ‬ولكن‭ ‬ربما‭ ‬يتم‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المرات‭ ‬القادمة‭.‬

كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قرار‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭ ‬لحين‭ ‬عودة‭ ‬الطلاب‭ ‬للمدارس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التمديد‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬تقوم‭ ‬المدارس‭ ‬بتنظيم‭ ‬رحلات‭ ‬طلابية‭ ‬للقرية‭ ‬التراثية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية،‭ ‬ويطلع‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬على‭ ‬التاريخ‭ ‬والتراث‭ ‬البحريني،‭ ‬بشكل‭ ‬عملي‭ ‬وواقعي،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬القرية‭ ‬تتضمن‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬نموذج‭ ‬لمدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬افتقدت‭ ‬وجود‭ ‬الترجمة‭ ‬الأجنبية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬والصور‭ ‬المعروضة،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المرافق‭ ‬والبيوت‭ ‬الأخرى‭.‬

المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بتنوعها‭ ‬وتعددها‭ ‬فيها‭ ‬فكرة‭ ‬جميلة،‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬والأطعمة‭ ‬التراثية،‭ ‬ولكن‭ ‬بعض‭ ‬الأسعار‭ ‬فيها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬سياحية‮»‬‭ ‬وليست‭ ‬مناسبة،‭ ‬ولربما‭ ‬يحسب‭ ‬للقرية‭ ‬التراثية‭ ‬كذلك‭ ‬أنها‭ ‬خصصت‭ ‬بعض‭ ‬المحلات‭ ‬لعرض‭ ‬مشاريع‭ ‬شبابية‭ ‬تراثية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭.‬

ربما‭ ‬هندسة‭ ‬توزيع‭ ‬بعض‭ ‬المحلات‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬القرية‭ ‬التراثية،‭ ‬بحاجة‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المراعاة‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬القادمة،‭ ‬فهناك‭ ‬محلات‭ ‬ومشاريع‭ ‬تراثية‭ ‬‮«‬متقلقصة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدواعيس،‭ ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬إليها‭ ‬أحد،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬تعرضه‭ ‬وتبيعه‭ ‬وتنشره‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬وتاريخ‭ ‬أصيل‭ ‬مرتبط‭ ‬بهوية‭ ‬البحرين‭.‬

معظم‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬اليوم‭ ‬تشهد‭ ‬إقامة‭ ‬مشروع‭ ‬مهرجانات‭ ‬‮«‬القرية‭ ‬التراثية‮»‬‭ ‬فيها،‭ ‬ولا‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ووزارة‭ ‬السياحة‭ ‬مثلا‭ ‬بإيفاد‭ ‬فريق‭ ‬منها‭ ‬لزيارة‭ ‬تلك‭ ‬القرى،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجاربها‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مواطن‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬فيها‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

تحية‭ ‬خاصة‭ ‬للشاب‭ ‬البحريني‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوزان‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المتميزة‭.‬

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