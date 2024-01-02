(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
كم عدد الزوار والسياح الذين زاروا القرية التراثية؟ وكم عدد الشركات والمؤسسات الخاصة التي أسهمت في دعم هذا المشروع الوطني الجميل في موسم 2023..؟؟
القرية التراثية.. وجهة سياحية:
الأسبوع الماضي زرت القرية التراثية بمنطقة رأس حيان، واطلعت على الفعاليات والمهرجانات، وحجم الحركة الحيوية، والنشاط والإقبال من المواطنين والمقيمين «العرب والأجانب»، ووجدت الاهتمام البارز لعرض التاريخ البحريني والتراث الجميل والثقافة الأصيلة.
القرية التراثية عكست جهودا متميزة من وزارة الإعلام والجهات المشاركة، وكم أتمنى أن يتم استثمار القرية كوجهة سياحية طوال العام، وليس استثمارا موسميا فقط.
كنت أتمنى أن تتفاعل وزارة السياحة أكثر مع القرية التراثية من خلال تخصيص باصات لنقل السياح من الفنادق إلى القرية ودخولهم بالمجان، تماما كما كنت أتمنى أن تبادر المحافظات بالتعاون مع وزارة الإعلام عبر تخصيص رحلات يومية مجانية لتشجيع الأهالي والمقيمين لزيارة القرية التراثية، ولكن ربما يتم تعزيز التعاون في المرات القادمة.
كنت أتمنى أن يكون قرار تمديد فترة المهرجان في القرية التراثية لحين عودة الطلاب للمدارس بدلا من التمديد ليوم واحد فقط، وذلك حتى تقوم المدارس بتنظيم رحلات طلابية للقرية التراثية في الفترة الصباحية، ويطلع الطلبة والطالبات على التاريخ والتراث البحريني، بشكل عملي وواقعي، خاصة وأن القرية تتضمن جزءا كبيرا من نموذج لمدرسة الهداية الخليفية، باعتبارها أول مدرسة في مملكة البحرين، والتي افتقدت وجود الترجمة الأجنبية للعديد من المواد والصور المعروضة، تماما كما هو الأمر في بعض المرافق والبيوت الأخرى.
المحلات التجارية بتنوعها وتعددها فيها فكرة جميلة، خاصة أنها تركز على المنتجات والأطعمة التراثية، ولكن بعض الأسعار فيها كانت «سياحية» وليست مناسبة، ولربما يحسب للقرية التراثية كذلك أنها خصصت بعض المحلات لعرض مشاريع شبابية تراثية في مكان واحد.
ربما هندسة توزيع بعض المحلات في مواقع القرية التراثية، بحاجة هي الأخرى إلى مزيد من المراعاة في المواسم القادمة، فهناك محلات ومشاريع تراثية «متقلقصة» في الدواعيس، وربما لا يصل إليها أحد، على الرغم من أهمية ما تعرضه وتبيعه وتنشره من ثقافة وتاريخ أصيل مرتبط بهوية البحرين.
معظم الدول الخليجية اليوم تشهد إقامة مشروع مهرجانات «القرية التراثية» فيها، ولا يمنع من أن تقوم وزارة الإعلام ووزارة السياحة مثلا بإيفاد فريق منها لزيارة تلك القرى، والاطلاع على تجاربها والاستفادة من مواطن النجاح والتميز فيها.
آخر السطر:
تحية خاصة للشاب البحريني إبراهيم الوزان المشرف على القرية التراثية وفريق العمل من الشباب البحريني على جهودهم المتميزة.
MENAFN02012024000055011008ID1107678493
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.