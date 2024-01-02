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متى سنحاسب أنفسنا؟

1/2/2024 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نستقبل‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬بقلوب‭ ‬كسيرة‭ ‬حزينة،‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬علينا‭ ‬جميعا‭ ‬أن‭ ‬نتفاءل‭ ‬أو‭ ‬نتعلق‭ ‬بالأمل‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬آت‭.‬

منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬نعيش‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬أكبر‭ ‬محنة‭ ‬في‭ ‬تاريخنا‭ ‬المعاصر‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.. ‬وأي‭ ‬محنة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬وهو‭ ‬يباد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ونرى‭ ‬وطنا‭ ‬لنا‭ ‬يتم‭ ‬تدميره‭.‬

في‭ ‬وضع‭ ‬كالذي‭ ‬نعيشه‭ ‬ونحن‭ ‬نستقبل‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نكتفي‭ ‬بالحسرة‭ ‬والألم‭ ‬والحزن‭.. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقف‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الرسمية‭ ‬والشعبية،‭ ‬وقفة‭ ‬تأمل‭ ‬ومراجعة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬للنفس‭.‬

لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نتأمل‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ولنا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬وما‭ ‬يعنيه،‭ ‬وأي‭ ‬دروس‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتعلمها‭ ‬وماذا‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬الآن‭ ‬ومستقبلا‭.‬

قضايا‭ ‬كثيرة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نطرحها،‭ ‬وتساؤلات‭ ‬كثيرة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نثيرها‭ ‬ونناقشها‭ ‬بأمانة‭ ‬وموضوعية‭.‬

أول‭ ‬وأكبر‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬والتساؤلات‭ ‬تتعلق‭ ‬بما‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬محنة‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬عربي‭ ‬كامل‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬كلها‭ ‬فرادى‭ ‬ومجتمعة‭ ‬عجزت‭ ‬عجزا‭ ‬كاملا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تحمي‭ ‬شعبا‭ ‬عربيا‭ ‬يُباد‭ ‬وأن‭ ‬توقف‭ ‬حرب‭ ‬إبادته‭.‬

لقد‭ ‬اكتشفنا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬مكانتنا‭ ‬متواضعة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القدرة‭ ‬والتأثير‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا‭. ‬اكتشفنا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يكترث‭ ‬بنا‭ ‬وبمواقفنا‭ ‬ومطالباتنا‭.‬

هذه‭ ‬كارثة‭ ‬كبرى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عندها‭. ‬تساؤلات‭ ‬كثيرة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نطرحها‭.. ‬لماذا‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬العجز‭ ‬العربي؟‭.. ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬نستطع‭ ‬بكل‭ ‬إمكانياتنا‭ ‬وقدراتنا‭ ‬أن‭ ‬نحمي‭ ‬شعبا‭ ‬عربيا‭ ‬أو‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا؟‭.. ‬أين‭ ‬الخلل‭ ‬بالضبط‭ ‬ومن‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬المُهين‭ ‬الذي‭ ‬وصلنا‭ ‬إليه؟‭ ‬ماذا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬لنا‭ ‬مكانة‭ ‬يُعتدّ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬العالم؟

قضية‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭ ‬تثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬كثيرة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عندها‭ ‬وتكون‭ ‬موضع‭ ‬مراجعة‭ ‬تتعلق‭ ‬بعلاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

على‭ ‬امتداد‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬عقدنا‭ ‬تحالفات‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬وعبر‭ ‬صفقات‭ ‬مهولة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬بمليارات‭ ‬لا‭ ‬تحصى‭ ‬دعمنا‭ ‬اقتصادات‭ ‬هذه‭ ‬الدول،‭ ‬وبشكل‭ ‬عام‭ ‬لطالما‭ ‬اعتبرناها‭ ‬دولا‭ ‬صديقة‭ ‬وحليفة‭.‬

ثم‭ ‬مع‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬اكتشفنا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬تُكنّ‭ ‬لنا‭ ‬حقدا‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬له،‭ ‬وعداء‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬ببالينا‭. ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬بل‭ ‬أظهرت‭ ‬نوايا‭ ‬عدوانية‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬كل‭ ‬العرب‭. ‬فعلت‭ ‬هذا‭ ‬بلا‭ ‬مواربة‭.‬

الآن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬بداهة‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬نظر‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬هل‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬العلاقات‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬ونتجاهل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فعلوه‭ ‬بأهلنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وبنا؟‭.. ‬على‭ ‬أي‭ ‬أسس‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬المستقبل؟‭.. ‬وأسئلة‭ ‬غير‭ ‬هذه‭ ‬كثيرة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نناقشها‭.‬

قضية‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬موقفها‭ ‬منها،‭ ‬هي‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والموقف‭ ‬منها‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تؤكد‭ ‬باستمرار‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬العرب‭ ‬الأولى،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬كاملة‭.. ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬المعروفة‭. ‬ولا‭ ‬نشك‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬صادقة‭ ‬في‭ ‬مواقفها‭ ‬هذه‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬ويجري‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تتساءل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭: ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬فعلناه‭ ‬حقا‭ ‬لنصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني؟‭.. ‬لماذا‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬التي‭ ‬نعجز‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬شاملة‭ ‬يتعرض‭ ‬لها؟‭.. ‬هل‭ ‬الرهان‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬بإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬معه‭ ‬مثلا‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬جدوى‭ ‬أو‭ ‬معنى؟‭.. ‬كيف‭ ‬نبني‭ ‬موقفا‭ ‬عربيا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬ننصر‭ ‬به‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬حقا‭ ‬ونلعب‭ ‬دورنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬حقوقه؟‭ ‬هذه‭ ‬أسئلة‭ ‬حاسمة‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتشف‭ ‬الكل‭ ‬أن‭ ‬الخطر‭ ‬الصهيوني‭ ‬يهددنا‭ ‬جميعا‭ ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬فقط‭.‬

بشكل‭ ‬عام‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬نعيش‭ ‬لحظة‭ ‬فارقة‭ ‬مؤلمة‭ ‬في‭ ‬تاريخنا‭. ‬أبسط‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفعله‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نحاسب‭ ‬أنفسنا‭ ‬ونستخلص‭ ‬الدروس‭ ‬ونبني‭ ‬مواقفنا‭ ‬وسياساتنا‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭.‬

والأمر‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الرسمية‭ ‬العربية‭ ‬فقط‭. ‬المثقفون‭ ‬العرب‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬لهم‭ ‬علاقة‭ ‬بالشأن‭ ‬العام‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يراجعوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬أيضا‭ ‬ويحاسبوا‭ ‬أنفسهم،‭ ‬وأن‭ ‬يطرحوا‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبوه‭ ‬في‭ ‬وصولنا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭.‬

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