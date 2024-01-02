آلاف المرضى في بريطانيا يعانون من جراحات فاشلة وأخطاء طبية تهدد الحياة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يتعرض آلاف المرضى الذين يتلقون العلاج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لتجارب جراحية فاشلة، حيث يشمل ذلك إجراء عمليات إزالة أعضاء غير صحيحة وترك المعدّات الطبية داخل أجسادهم أثناء الجراحة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» أشارت تحليلات بيانات الخدمات الصحية إلى وجود حوالي 3.684 خطأ قد يشكل تهديدًا للحياة بين عامي 2015 و2023، وأكثرها شيوعًا وخطورة -والمعروفة باسم «الأحداث التي لا تحدث مطلقًا»- تنطوي على أكثر من 1500 عملية جراحية تم إجراؤها على جزء آخر من الجسم، حيث أشار التقرير إلى أنه تمت عملية استئصال قناة فالوب، وهي جزء من الجهاز التناسلي عوضا عن الزائدة الدودية لامرأة، وأُزِيل إصبع القدم الخاطئ لبعض المرضى أو حقنهم في العين الخطأ.
بدورها قالت جمعية المرضى، وهي مؤسسة خيرية تعمل على تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية في بريطانيا: «إن هذه الأخطاء تسبب آثارًا جسدية ونفسية خطيرة يمكن أن تبقى مع المريض لبقية حياته».
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