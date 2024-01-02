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آلاف المرضى في بريطانيا يعانون من جراحات فاشلة وأخطاء طبية تهدد الحياة

1/2/2024 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يتعرض‭ ‬آلاف‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتجارب‭ ‬جراحية‭ ‬فاشلة،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬إزالة‭ ‬أعضاء‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬وترك‭ ‬المعدّات‭ ‬الطبية‭ ‬داخل‭ ‬أجسادهم‭ ‬أثناء‭ ‬الجراحة‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬أشارت‭ ‬تحليلات‭ ‬بيانات‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬3‭.‬684‭ ‬خطأ‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدًا‭ ‬للحياة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2023،‭ ‬وأكثرها‭ ‬شيوعًا‭ ‬وخطورة‭ -‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬مطلقًا‮»‬‭- ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الجسم،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬عملية‭ ‬استئصال‭ ‬قناة‭ ‬فالوب،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬التناسلي‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬الزائدة‭ ‬الدودية‭ ‬لامرأة،‭ ‬وأُزِيل‭ ‬إصبع‭ ‬القدم‭ ‬الخاطئ‭ ‬لبعض‭ ‬المرضى‭ ‬أو‭ ‬حقنهم‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬الخطأ‭. ‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬جمعية‭ ‬المرضى،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬خيرية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭ ‬تسبب‭ ‬آثارًا‭ ‬جسدية‭ ‬ونفسية‭ ‬خطيرة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬مع‭ ‬المريض‭ ‬لبقية‭ ‬حياته‮»‬‭.‬

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