آلاف المرضى في بريطانيا يعانون من جراحات فاشلة وأخطاء طبية تهدد الحياة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬أشارت‭ ‬تحليلات‭ ‬بيانات‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬3‭.‬684‭ ‬خطأ‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدًا‭ ‬للحياة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2023،‭ ‬وأكثرها‭ ‬شيوعًا‭ ‬وخطورة‭ -‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬مطلقًا‮»‬‭- ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الجسم،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬عملية‭ ‬استئصال‭ ‬قناة‭ ‬فالوب،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬التناسلي‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬الزائدة‭ ‬الدودية‭ ‬لامرأة،‭ ‬وأُزِيل‭ ‬إصبع‭ ‬القدم‭ ‬الخاطئ‭ ‬لبعض‭ ‬المرضى‭ ‬أو‭ ‬حقنهم‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬الخطأ‭. ‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬جمعية‭ ‬المرضى،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬خيرية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭ ‬تسبب‭ ‬آثارًا‭ ‬جسدية‭ ‬ونفسية‭ ‬خطيرة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬مع‭ ‬المريض‭ ‬لبقية‭ ‬حياته‮»‬‭.‬