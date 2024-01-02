احتفاء بالأعياد الوطنية ودعما للموروث الشعبيالمحافظة الشمالية تقيم ((السباقات الشعبية)) في بر سار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت المحافظة الشمالية مهرجان السباقات الشعبية في بر سار، وذلك ضمن سلسلة احتفالات المحافظة بالأعياد الوطنية المجيدة، وسط حضور لافت من مختلف مدن وقرى البحرين، ودول الخليج العربي.
وقال محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور إن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا لإقامة هذه السباقات للسنة التاسعة على التوالي إحياءً للموروث الشعبي، ومن أجل تغيير الثقافة السائدة حول الحمار الذي يحظى باهتمام كبير في الموروث البحريني، حيث يستخدم للنقل والزينة وذلك انطلاقًا من الآية القرآنية في سورة النحل «وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ويَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»، معربًا عن سعادته بأجواء المنافسة في هذه الرياضة الذي تمثل اهتماما لشريحة كبيرة من الهواة والمحترفين من مختلف مناطق البحرين.
وأسفرت نتائج السباق الذي شمل أربعة أشواط مع مسابقة أجمل حمار عن فوز الحمار كلاش للمالك ياسر عبدالله بالمركز الأول في شوط الأبطال، وفوز الحمار كالفونيا بالمركز الأول في شوط الناشئين للمالك أمين البقالي، وفوز الحمار الجوكر بالمركز الأول في شوط المبتدئين للمالك عقيل محمد، وفوز الحمار ليدر بالمركز الأول في الشوط الإضافي للمالك عبدالله ياسر، فيما حقق الحمار سلطان للمالك غالب البقالي المركز الأول في مسابقة أجمل حمار، واختتمت السباقات بتكريم الفائزين.
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