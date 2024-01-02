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احتفاء بالأعياد الوطنية ودعما للموروث الشعبيالمحافظة الشمالية تقيم ((السباقات الشعبية)) في بر سار

1/2/2024 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬مهرجان‭ ‬السباقات‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬بر‭ ‬سار،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬احتفالات‭ ‬المحافظة‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬لافت‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬البحرين،‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وقال‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬إن‭ ‬المحافظة‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬لإقامة‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭ ‬للسنة‭ ‬التاسعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬إحياءً‭ ‬للموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تغيير‭ ‬الثقافة‭ ‬السائدة‭ ‬حول‭ ‬الحمار‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الموروث‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬للنقل‭ ‬والزينة‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الآية‭ ‬القرآنية‭ ‬في‭ ‬سورة‭ ‬النحل‭ ‬‮«‬وَالْخَيْلَ‭ ‬وَالْبِغَالَ‭ ‬وَالْحَمِيرَ‭ ‬لِتَرْكَبُوهَا‭ ‬وَزِينَةً‭ ‬ويَخْلُقُ‭ ‬مَا‭ ‬لَا‭ ‬تَعْلَمُونَ‮»‬،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بأجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الذي‭ ‬تمثل‭ ‬اهتماما‭ ‬لشريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الهواة‭ ‬والمحترفين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭. ‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مع‭ ‬مسابقة‭ ‬أجمل‭ ‬حمار‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الحمار‭ ‬كلاش‭ ‬للمالك‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالله‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الأبطال،‭ ‬وفوز‭ ‬الحمار‭ ‬كالفونيا‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الناشئين‭ ‬للمالك‭ ‬أمين‭ ‬البقالي،‭ ‬وفوز‭ ‬الحمار‭ ‬الجوكر‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬المبتدئين‭ ‬للمالك‭ ‬عقيل‭ ‬محمد،‭ ‬وفوز‭ ‬الحمار‭ ‬ليدر‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي‭ ‬للمالك‭ ‬عبدالله‭ ‬ياسر،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬الحمار‭ ‬سلطان‭ ‬للمالك‭ ‬غالب‭ ‬البقالي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬أجمل‭ ‬حمار،‭ ‬واختتمت‭ ‬السباقات‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭. ‬

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