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المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي يطلق بودكاست ((حكاية أثر))

1/2/2024 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬أعلن‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬العربي‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭ ‬إطلاقه‭ ‬بودكاست‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬أثر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيشكّل‭ ‬فرصة‭ ‬إضافية‭ ‬يوسع‭ ‬عبرها‭ ‬المركز‭ ‬تواصله‭ ‬ووصوله‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬‮

وسيتم‭ ‬بث‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البودكاست‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬8‭ ‬يناير‭ ‬2024م‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬اليوتيوب‭ ‬وجميع‭ ‬منصات‭ ‬البودكاست،‭ ‬وسيواصل‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬أثر‮»‬‭ ‬بث‭ ‬حلقة‭ ‬كل‭ ‬أسبوع،‭ ‬بما‭ ‬مجموعه‭ ‬7‭ ‬حلقات‭.‬‮

ويقدّم‭ ‬بودكاست‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬أثر‮»‬‭ ‬للمستمعين‭ ‬والمشاهدين‭ ‬رحلة‭ ‬معرفية‭ ‬فريدة‭ ‬تغوص‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬مجال‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬خلاله‭ ‬استعراض‭ ‬معلومات‭ ‬عامة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أنه‭ ‬سيشكل‭ ‬جسراً‭ ‬ينقل‭ ‬المستمعين‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬الأحداث‭ ‬والقصص‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬حالة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تشكيلها‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬‮

كذلك‭ ‬يمنح‭ ‬البودكاست‭ ‬فرصة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتراث‭ ‬العالمي‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬متضمنًا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬حول‭ ‬جهود‭ ‬حماية‭ ‬المواقع‭ ‬العربية‭ ‬وتسجيلها‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لليونسكو،‭ ‬وحكايات‭ ‬فريدة‭ ‬لم‭ ‬تُنشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬

وما‭ ‬يميز‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬أثر‮»‬‭ ‬هو‭ ‬تنوع‭ ‬مجموعة‭ ‬ضيوفه‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين،‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الحكوميين،‭ ‬ورؤساء‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مستشارين‭ ‬لشخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وسيقدمون‭ ‬نظرة‭ ‬مميزة‭ ‬ونادرة‭ ‬حول‭ ‬التراث‭ ‬العالمي،‭ ‬مدعّمة‭ ‬بمعلومات‭ ‬تاريخية‭ ‬وجغرافية‭ ‬مهمة‭ ‬تشكل‭ ‬ثروة‭ ‬معرفية‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والقادمة‭.‬‮

البودكاست‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬أثر‮»‬،‭ ‬بطريقته‭ ‬الفريدة‭ ‬والمعمقة‭ ‬في‭ ‬سرد‭ ‬القصص،‭ ‬يعِد‭ ‬بتجربة‭ ‬غنية‭ ‬ومثرية‭ ‬تلقي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التراث‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمجتمعات‭ ‬المحلية‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬العربي‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭ ‬قد‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2012م‭ ‬كمركز‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬ويعمل‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬اليونسكو،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬أبرمت‭ ‬عام‭ ‬2010م‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭). ‬ويعمل‭ ‬المركز‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالتراث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حفظ‭ ‬وصون‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬الثقافي‭ ‬والطبيعي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬ولدعم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬اتفاقية‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لعام‭ ‬1972م‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬متنوعة‭.‬

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