المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي يطلق بودكاست ((حكاية أثر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي إطلاقه بودكاست «حكاية أثر» الذي سيشكّل فرصة إضافية يوسع عبرها المركز تواصله ووصوله إلى جمهوره في داخل مملكة البحرين وخارجها، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
وسيتم بث الحلقة الأولى من البودكاست يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024م عبر قناة المركز على اليوتيوب وجميع منصات البودكاست، وسيواصل «حكاية أثر» بث حلقة كل أسبوع، بما مجموعه 7 حلقات.
ويقدّم بودكاست «حكاية أثر» للمستمعين والمشاهدين رحلة معرفية فريدة تغوص في أعماق مجال التراث العالمي في الوطن العربي، حيث سيتم خلاله استعراض معلومات عامة، إلى جانب أنه سيشكل جسراً ينقل المستمعين إلى قلب الأحداث والقصص التي شكلت حالة التراث العالمي في البلدان العربية على مدار العقود الماضية التي أسهم في تشكيلها الخبراء في هذا المجال.
كذلك يمنح البودكاست فرصة الاطلاع على تفاصيل متعلقة بالتراث العالمي بطريقة غير مسبوقة، متضمنًا الكثير من الحديث حول جهود حماية المواقع العربية وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وحكايات فريدة لم تُنشر من قبل.
وما يميز «حكاية أثر» هو تنوع مجموعة ضيوفه التي تضم عدداً من الأكاديميين، والمسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، إلى جانب مستشارين لشخصيات قيادية في هذا المجال، وسيقدمون نظرة مميزة ونادرة حول التراث العالمي، مدعّمة بمعلومات تاريخية وجغرافية مهمة تشكل ثروة معرفية للأجيال الحالية والقادمة.
البودكاست «حكاية أثر»، بطريقته الفريدة والمعمقة في سرد القصص، يعِد بتجربة غنية ومثرية تلقي الضوء على أهمية التراث العربي على المستوى العالمي، ودوره في التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمعات المحلية.
يذكر أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي قد تأسس عام 2012م كمركز من الفئة الثانية ويعمل تحت رعاية اليونسكو، كان قد تم إنشاؤه على أساس الاتفاقية التي أبرمت عام 2010م ما بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). ويعمل المركز بالتنسيق مع العديد من المنظمات الدولية المعنية بالتراث من أجل حفظ وصون التراث العالمي الثقافي والطبيعي في الوطن العربي ولدعم الدول العربية الأعضاء على تطبيق اتفاقية التراث العالمي لعام 1972م عبر برامج وأنشطة متنوعة.
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