عدد سكان العالم يرتفع إلى 8 مليارات نسمة مطلع يناير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي بأن عدد سكان العالم ارتفع إلى أكثر من 8 مليارات نسمة في 1 يناير الجاري.
وذكر المكتب في بيان زيادة عدد سكان العالم بمقدار 75 مليون نسمة خلال عام 2023 مسجلا بذلك معدل نمو عالمي أقل بقليل من 1%.
وبحسب البيان فإنه بداية من عام 2024 من المتوقع حدوث 4.3 ولادات ووفاتين في جميع أنحاء العالم كل ثانية.
وباتت الهند، أكثر دول العالم سكانا بأكثر من 1.4 مليار نسمة، متجاوزة الصين، التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.4 مليار نسمة.
خليجيا، بلغ عدد سكان السعودية 35.9 مليون نسمة، وسلطنة عمان 3.8 ملايين نسمة، والكويت 3.1 ملايين نسمة، والبحرين 1.6 مليون نسمة، وقطر 2.5 مليون نسمة، والإمارات 10 ملايين نسمة، بحسب بيانات المكتب.
وأشار المكتب إلى أن معدل النمو في الولايات المتحدة العام الماضي بلغ 0.53%، أي حوالي نصف الرقم العالمي.
وأضافت الولايات المتحدة 1.7 مليون نسمة، وسيبلغ عدد سكانها في يوم رأس السنة الجديدة 335.8 مليون نسمة.
وإذا استمرت الوتيرة الحالية حتى نهاية العقد فقد يكون عقد 2020 هو الأبطأ نموا من حيث تزايد عدد السكان في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال ويليام فراي، عالم الديموغرافيا في معهد بروكينجز، إن النمو السكاني في التاريخ معدل نمو أقل من 4% على مدى فترة السنوات العشر من 2020 إلى 2030.
وكان العقد الأبطأ نموا حاليا في أعقاب أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين، عندما كان معدل النمو 7.3%.
وأضاف أنه «بالطبع قد يرتفع النمو قليلاً مع مغادرتنا سنوات الوباء». وقال فراي: «لكن سيظل من الصعب الوصول إلى 7.3%».
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