عدد سكان العالم يرتفع إلى 8 مليارات نسمة مطلع يناير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬بمقدار‭ ‬75‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مسجلا‭ ‬بذلك‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬عالمي‭ ‬أقل‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬1‭%.‬

وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬فإنه‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬4‭.‬3‭ ‬ولادات‭ ‬ووفاتين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬كل‭ ‬ثانية‭. ‬

وباتت‭ ‬الهند،‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬سكانا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬1.4‭ ‬مليار‭ ‬نسمة،‭ ‬متجاوزة‭ ‬الصين،‭ ‬التي‭ ‬يقدر‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬بنحو‭ ‬1.4‭ ‬مليار‭ ‬نسمة‭. ‬

خليجيا،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬السعودية‭ ‬35‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬3‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬والكويت‭ ‬3‭.‬1‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬والبحرين‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وقطر‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬والإمارات‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬المكتب‭. ‬

وأشار‭ ‬المكتب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬0‭.‬53‭%‬،‭ ‬أي‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬الرقم‭ ‬العالمي‭. ‬

وأضافت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وسيبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬335‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

وإذا‭ ‬استمرت‭ ‬الوتيرة‭ ‬الحالية‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العقد‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬عقد‭ ‬2020‭ ‬هو‭ ‬الأبطأ‭ ‬نموا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تزايد‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬ويليام‭ ‬فراي،‭ ‬عالم‭ ‬الديموغرافيا‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬بروكينجز،‭ ‬إن‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬4%‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬فترة‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬2030‭. ‬

وكان‭ ‬العقد‭ ‬الأبطأ‭ ‬نموا‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬أزمة‭ ‬الكساد‭ ‬الأعظم‭ ‬في‭ ‬ثلاثينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬7‭.‬3‭%. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬قد‭ ‬يرتفع‭ ‬النمو‭ ‬قليلاً‭ ‬مع‭ ‬مغادرتنا‭ ‬سنوات‭ ‬الوباء‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬فراي‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬سيظل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬3‭%‬‮»‬‭.‬