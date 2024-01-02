أنشيلوتي رداً على شائعات ضم مبابي:لن نتعاقد مع لاعبين في ((الشتوية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعرض‭ ‬ريال‭ ‬لضربة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬المدافع‭ ‬ديفيد‭ ‬ألابا‭ ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي،‭ ‬ليبتعد‭ ‬بالتالي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري،‭ ‬ويلحق‭ ‬بزميله‭ ‬إيدير‭ ‬ميليتاو‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬ذاتها،‭ ‬ولن‭ ‬يعود‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الذي‭ ‬أبدى‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بتمديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬2026،‭ ‬للصحافيين،‭ ‬قبل‭ ‬استئناف‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬مايوركا‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نخطط‭ ‬لضم‭ ‬أي‭ ‬مدافع‭. ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المهمين؛‭ ‬لكننا‭ ‬نملك‭ ‬اثنين‭ ‬آخرين‭ ‬هما‭ ‬ناتشو‭ ‬وأنطونيو‭ ‬روديغر،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬نملك‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وهما‭ ‬إدوار‭ ‬كامافينغا‭ ‬وداني‭ ‬كارفاخال‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬بتمديد‭ ‬تعاقدي‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬بسيطاً‭ ‬وسهلاً‭ ‬وتوصلنا‭ ‬لاتفاق‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬بالبقاء‭ ‬عامين‭ ‬إضافيين‭ ‬في‭ ‬ريال،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬النادي‭ ‬يثق‭ ‬في‭ ‬عملي‭. ‬كان‭ ‬عقدي‭ ‬السابق‭ ‬سينتهي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو،‭ ‬وقرر‭ ‬النادي‭ ‬التجديد‭ ‬الآن‭ ‬لأنه‭ ‬سعيد‭ ‬بعملي،‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬يمثل‭ ‬إنجازاً؛‭ ‬لكن‭ ‬الإنجاز‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباريات‭ ‬بعد‭ ‬التجديد‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مرشحاً‭ ‬لتدريب‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬عقده؛‭ ‬لكنه‭ ‬بات‭ ‬يفكر‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وربما‭ ‬الاستمرار‭ ‬حتى‭ ‬2028‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬المخضرم‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬ستكون‭ ‬آخر‭ ‬فترة‭ ‬تدريبية‭ ‬لي،‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬عندما‭ ‬أرحل‭ ‬من‭ ‬هنا،‭ ‬ربما‭ ‬أستمر‭ ‬حتى‭ ‬2026‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬أحققه‭. ‬أود‭ ‬تدريب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حتى‭ ‬2026،‭ ‬وأتمنى‭ ‬الوجود‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬2027‭ ‬و2028‭ ‬لأني‭ ‬أريد‭ ‬الوجود‭ ‬هنا‮»‬‭.‬