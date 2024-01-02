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في أولى سباقات العام الجديد للخيل80 جـواداً ومنــافســات قــويــة منتـــظرة على كــؤوس شـركة ألـبا

1/2/2024 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يوم‭ ‬بعد‭ ‬غدٍ‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭ ‬

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬80‭ ‬جواداً‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسات‭ ‬قوية‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬والتي‭ ‬ستتنافس‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بأولى‭ ‬كؤوس‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬قائمة‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬

الشوط‭ ‬الأول‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ (‬الواهو‭) ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ملولشان‭ ‬1865‭ ‬ ‭ ‬طويسان‭ ‬1844‭ ‬ ‭ ‬الكروش‭ ‬1823 ‭ ‬الحمداني‭ ‬1810‭ ‬ ‭ ‬الجلابي‭ ‬ M 1003‭ ‬ ‭ ‬الجلابي‭ ‬ M 1015 ‭ ‬الصقلاوي‭
 M 983‭ ‬ ‭ ‬مصنان‭ ‬1781‭ ‬ ‭ ‬كروشان‭ ‬ M 966‭ ‬ ‭ ‬مصنان‭ ‬1881‭ ‬ ‭ ‬عبيان‭ ‬1893‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬إنتاج‭ ‬محلي‭) ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬كامبولينا‭ ‬ ‭ ‬دوشانبي‭ ‬ ‭ ‬جباره‭ ‬ ‭ ‬طلقه‭ ‬ ‭ ‬آب‭ ‬تو‭ ‬يو‭ ‬اور‭ ‬داون‭ ‬توم‭ ‬ ‭ ‬جدله‭ ‬ ‭ ‬مزاحم‭ ‬ ‭ ‬كارولينا‭ ‬ريبر‭ ‬ ‭ ‬بوش‭ ‬بليس‭ ‬ ‭ ‬زومان‭ ‬ ‭ ‬كوين‭ ‬ياسمين‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬إنتاج‭ ‬محلي‭) ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬زيشان‭ ‬ ‭ ‬دلايل‭ ‬ ‭ ‬هدار‭ ‬ ‭ ‬أطلسي‭ ‬ ‭ ‬موجه‭ = ‬أطلال‭ ‬ ‭ ‬بورتوفينو‭ ‬ ‭ ‬المختار‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬مستورد‭) ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬فانغارد‭ ‬ستار‭ ‬ ‭ ‬إن‭ ‬فيغل‭ ‬ ‭ ‬سويفت‭ ‬أسيت‭ ‬ ‭ ‬غارسمان‭ ‬ ‭ ‬عنان‭ ‬ ‭ ‬فليت‭ ‬ادميرال‭ ‬ ‭ ‬ديكان‭ ‬واريور‭ ‬ ‭ ‬موهي‭ ‬ ‭ ‬ذا‭ ‬ذين‭ ‬بلو‭ ‬لاين‭ ‬ ‭ ‬نيبتونيان‭ ‬ ‭ ‬ناين‭ ‬بيلو‭ ‬زيرو‭ ‬ ‭ ‬بورغاتوري‭ ‬ ‭ ‬أريبا‭ ‬أريبا‭ ‬ ‭ ‬مايهاب‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬توازن‭ (‬مستورد‭) ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ترتان‭ ‬شيف‭ ‬ ‭ ‬فيغا‭ ‬سيشيلا‭ ‬ ‭ ‬فينست‭ ‬ليدر‭ ‬ ‭ ‬سوفرجين‭ ‬سبيريت‭ ‬ ‭ ‬إلومنتيد‭ ‬ ‭ ‬ماكويك‭ ‬ ‭ ‬ويت‭ ‬فور‭ ‬إفر‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬مستورد‭) ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بوندس‭ ‬بوي‭ ‬ ‭ ‬أهدب‭ ‬ ‭ ‬غرايغنز‭ ‬ ‭ ‬برغلر‭ ‬ ‭ ‬غولمارغ‭ ‬ ‭ ‬مان‭ ‬أوف‭ ‬إيدن‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬شادو‭ ‬ ‭ ‬بايسيس‭ ‬ ‭ ‬وي‭ ‬ونت‭ ‬سيكس‭ ‬تايمز‭ ‬ ‭ ‬هاجس‭ ‬ ‭ ‬بلوز‭ ‬كوين‭ ‬ ‭ ‬لافندر‭ ‬ ‭ ‬صفوه‭ ‬ ‭ ‬سوشال‭ ‬داستنسنغ‭ ‬ ‭ ‬مقصودة‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬والدرجات‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬تايم‭ ‬ستيب‭ ‬ ‭ ‬مدمن‭ ‬ ‭ ‬المختار‭ ‬ستار‭ ‬ ‭ ‬إدارات‭ ‬ ‭ ‬بليك‭ ‬ ‭ ‬بسينتو‭ ‬ ‭ ‬تربل‭ ‬هنتر‭ ‬ ‭ ‬لازاروس‭ ‬شيلتر‭ ‬ ‭ ‬دارك‭ ‬جيد‭ ‬ ‭ ‬غرازيلا‮»‬‭.‬

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