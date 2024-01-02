في أولى سباقات العام الجديد للخيل80 جـواداً ومنــافســات قــويــة منتـــظرة على كــؤوس شـركة ألـبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬80‭ ‬جواداً‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسات‭ ‬قوية‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬والتي‭ ‬ستتنافس‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بأولى‭ ‬كؤوس‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬قائمة‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬

الشوط‭ ‬الأول‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ (‬الواهو‭) ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ملولشان‭ ‬1865‭ ‬ – ‭ ‬طويسان‭ ‬1844‭ ‬ – ‭ ‬الكروش‭ ‬1823 – ‭ ‬الحمداني‭ ‬1810‭ ‬ – ‭ ‬الجلابي‭ ‬ M 1003‭ ‬ – ‭ ‬الجلابي‭ ‬ M 1015 – ‭ ‬الصقلاوي‭

‬ M 983‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬1781‭ ‬ – ‭ ‬كروشان‭ ‬ M 966‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬1881‭ ‬ – ‭ ‬عبيان‭ ‬1893‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬إنتاج‭ ‬محلي‭) ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬كامبولينا‭ ‬ – ‭ ‬دوشانبي‭ ‬ – ‭ ‬جباره‭ ‬ – ‭ ‬طلقه‭ ‬ – ‭ ‬آب‭ ‬تو‭ ‬يو‭ ‬اور‭ ‬داون‭ ‬توم‭ ‬ – ‭ ‬جدله‭ ‬ – ‭ ‬مزاحم‭ ‬ – ‭ ‬كارولينا‭ ‬ريبر‭ ‬ – ‭ ‬بوش‭ ‬بليس‭ ‬ – ‭ ‬زومان‭ ‬ – ‭ ‬كوين‭ ‬ياسمين‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬إنتاج‭ ‬محلي‭) ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬زيشان‭ ‬ – ‭ ‬دلايل‭ ‬ – ‭ ‬هدار‭ ‬ – ‭ ‬أطلسي‭ ‬ – ‭ ‬موجه‭ = ‬أطلال‭ ‬ – ‭ ‬بورتوفينو‭ ‬ – ‭ ‬المختار‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬مستورد‭) ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬فانغارد‭ ‬ستار‭ ‬ – ‭ ‬إن‭ ‬فيغل‭ ‬ – ‭ ‬سويفت‭ ‬أسيت‭ ‬ – ‭ ‬غارسمان‭ ‬ – ‭ ‬عنان‭ ‬ – ‭ ‬فليت‭ ‬ادميرال‭ ‬ – ‭ ‬ديكان‭ ‬واريور‭ ‬ – ‭ ‬موهي‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬ذين‭ ‬بلو‭ ‬لاين‭ ‬ – ‭ ‬نيبتونيان‭ ‬ – ‭ ‬ناين‭ ‬بيلو‭ ‬زيرو‭ ‬ – ‭ ‬بورغاتوري‭ ‬ – ‭ ‬أريبا‭ ‬أريبا‭ ‬ – ‭ ‬مايهاب‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬توازن‭ (‬مستورد‭) ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ترتان‭ ‬شيف‭ ‬ – ‭ ‬فيغا‭ ‬سيشيلا‭ ‬ – ‭ ‬فينست‭ ‬ليدر‭ ‬ – ‭ ‬سوفرجين‭ ‬سبيريت‭ ‬ – ‭ ‬إلومنتيد‭ ‬ – ‭ ‬ماكويك‭ ‬ – ‭ ‬ويت‭ ‬فور‭ ‬إفر‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬مستورد‭) ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بوندس‭ ‬بوي‭ ‬ – ‭ ‬أهدب‭ ‬ – ‭ ‬غرايغنز‭ ‬ – ‭ ‬برغلر‭ ‬ – ‭ ‬غولمارغ‭ ‬ – ‭ ‬مان‭ ‬أوف‭ ‬إيدن‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬شادو‭ ‬ – ‭ ‬بايسيس‭ ‬ – ‭ ‬وي‭ ‬ونت‭ ‬سيكس‭ ‬تايمز‭ ‬ – ‭ ‬هاجس‭ ‬ – ‭ ‬بلوز‭ ‬كوين‭ ‬ – ‭ ‬لافندر‭ ‬ – ‭ ‬صفوه‭ ‬ – ‭ ‬سوشال‭ ‬داستنسنغ‭ ‬ – ‭ ‬مقصودة‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬والدرجات‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬تايم‭ ‬ستيب‭ ‬ – ‭ ‬مدمن‭ ‬ – ‭ ‬المختار‭ ‬ستار‭ ‬ – ‭ ‬إدارات‭ ‬ – ‭ ‬بليك‭ ‬ – ‭ ‬بسينتو‭ ‬ – ‭ ‬تربل‭ ‬هنتر‭ ‬ – ‭ ‬لازاروس‭ ‬شيلتر‭ ‬ – ‭ ‬دارك‭ ‬جيد‭ ‬ – ‭ ‬غرازيلا‮»‬‭.‬