في أولى سباقات العام الجديد للخيل80 جـواداً ومنــافســات قــويــة منتـــظرة على كــؤوس شـركة ألـبا

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- Akhbar Al Khaleej) ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم بعد غدٍ الجمعة السباق الرابع عشر لهذا الموسم والذي سيقام على كؤوس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير
وسيشهد السباق مشاركة 80 جواداً وسط توقعات بمنافسات قوية للفوز في ظل مشاركة مجموعة من الجياد القوية والتي ستتنافس على الفوز بأولى كؤوس العام الجديد، حيث جاءت قائمة الجياد المشاركة على النحو التالي:
الشوط الأول يقام على كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لخيل البحرين العربية الأصيلة (الواهو) مسافة 1200 متر وبمشاركة الجياد «ملولشان 1865 – طويسان 1844 – الكروش 1823 – الحمداني 1810 – الجلابي M 1003 – الجلابي M 1015 – الصقلاوي
M 983 – مصنان 1781 – كروشان M 966 – مصنان 1881 – عبيان 1893».
الشوط الثاني يقام على كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لجياد سباق التوازن (إنتاج محلي) لمسافة 2000 متر وبمشاركة الجياد «كامبولينا – دوشانبي – جباره – طلقه – آب تو يو اور داون توم – جدله – مزاحم – كارولينا ريبر – بوش بليس – زومان – كوين ياسمين».
الشوط الثالث يقام على كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لجياد سباق التوازن (إنتاج محلي) مسافة 2400 متر وبمشاركة الجياد «زيشان – دلايل – هدار – أطلسي – موجه = أطلال – بورتوفينو – المختار».
الشوط الرابع يقام على كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لجياد سباق التوازن (مستورد) مسافة 1000 متر مستقيم وبمشاركة الجياد «فانغارد ستار – إن فيغل – سويفت أسيت – غارسمان – عنان – فليت ادميرال – ديكان واريور – موهي – ذا ذين بلو لاين – نيبتونيان – ناين بيلو زيرو – بورغاتوري – أريبا أريبا – مايهاب».
الشوط الخامس يقام على كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لجياد سباق توازن (مستورد) مسافة 2200 متر وبمشاركة الجياد «ترتان شيف – فيغا سيشيلا – فينست ليدر – سوفرجين سبيريت – إلومنتيد – ماكويك – ويت فور إفر».
الشوط السادس يقام على كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لجياد سباق التوازن (مستورد) لمسافة 1800 متر وبمشاركة الجياد «بوندس بوي – أهدب – غرايغنز – برغلر – غولمارغ – مان أوف إيدن».
الشوط السابع يقام على كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد «بلاك شادو – بايسيس – وي ونت سيكس تايمز – هاجس – بلوز كوين – لافندر – صفوه – سوشال داستنسنغ – مقصودة».
الشوط الثامن والأخير يقام على كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للجياد المبتدئات والدرجات الثانية والثالثة والرابعة «مستورد» مسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد «تايم ستيب – مدمن – المختار ستار – إدارات – بليك – بسينتو – تربل هنتر – لازاروس شيلتر – دارك جيد – غرازيلا».
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