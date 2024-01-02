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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة..الاتحاد الملكي يستعد لتنظيم بطولة خالد بن حمد لسباق القدرة

1/2/2024 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬يستعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬حتى‭ ‬السبت‭.‬

وستشهد‭ ‬البطولة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬وسباقات‭ ‬تأهيلية‭ ‬محلية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سباق‭ ‬الأنجال‭ ‬لمسافة‭ ‬60‭ ‬كم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ (‬30‭ ‬كم‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭).‬

ووصل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬للمراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬التحضيرات،‭ ‬حيث‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬النجاح‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تطورا‭ ‬ونموا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬بتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭.‬


دعم‭ ‬متواصل

وأعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬المتواصل‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يجسد‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬أنه‭ ‬يولي‭ ‬اهتمام‭ ‬كبيرا‭ ‬بهذه‭ ‬البطولة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مبينا‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬اللجان‭ ‬ستبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭.‬

ورحب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بكافة‭ ‬الفرسان‭ ‬والإسطبلات‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬متمنين‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬


برنامج‭ ‬حافل

وسيكون‭ ‬برنامج‭ ‬البطولة‭ ‬حافلا‭ ‬وسط‭ ‬تنظيم‭ ‬عدة‭ ‬سباقات،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

· ‭ ‬الخميس‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬2024‭: ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬للجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم‭ ‬و80‭ ‬كم‭ ‬و100‭ ‬كم‭ ‬وسباق‭ ‬الأنجال‭ ‬لمسافة‭ ‬60‭ ‬كم،‭ ‬والسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬و120‭ ‬كم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنويري‭.‬

· ‭ ‬الجمعة‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2024‭: ‬انطلاق‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬التأهيلية‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬و100‭ ‬كم،‭ ‬والسباق‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم،‭ ‬والسباقات‭ ‬المحلية‭ ‬التأهيلية‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم‭ ‬و80‭ ‬كم،‭ ‬وانطلاق‭ ‬سباق‭ ‬الأنجال‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬60‭ ‬كم،‭ ‬كما‭ ‬ستشهد‭ ‬القرية‭ ‬إقامة‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬للجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للإسطبلات‭ ‬الخاصة‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭.‬

‭ ‬ · السبت‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬2024‭: ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للإسطبلات‭ ‬الخاصة‭ ‬لمسافة‭ ‬120كم،‭ ‬وتتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬السباق،‭ ‬وفحص‭ ‬تقييم‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭ ‬لسباق‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬للإسطبلات‭ ‬الخاصة‭.‬

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