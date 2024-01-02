تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة..الاتحاد الملكي يستعد لتنظيم بطولة خالد بن حمد لسباق القدرة

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يستعد الاتحاد الملكي لتنظيم بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة انطلاقا من الخميس حتى السبت.
وستشهد البطولة سلسلة من السباقات المحلية والدولية، وسباقات تأهيلية محلية، إضافة إلى سباق الأنجال لمسافة 60 كم والذي سيقام على مرحلتين (30 كم لكل مرحلة).
ووصل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة للمراحل الأخيرة من التحضيرات، حيث حرص الاتحاد على تشكيل اللجان في وقت مبكر من أجل تحقيق كامل النجاح للبطولة التي تأتي في إطار حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم سباقات القدرة في المملكة التي شهدت تطورا ونموا بارزا في الفترة الماضية انعكس على المشاركات الخارجية بتحقيق العديد من الإنجازات المشرفة.
دعم متواصل
وأعرب الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل لسباقات القدرة في البحرين، مؤكدا الاتحاد أن هذا الدعم يجسد الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه في مواصلة ارتقاء رياضة القدرة ووصولها إلى أعلى المستويات.
وأكد الاتحاد أنه يولي اهتمام كبيرا بهذه البطولة الغالية التي تحمل اسم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مبينا الاتحاد أن كل اللجان ستبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق نجاح جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها الاتحاد في تنظيم البطولة.
ورحب الاتحاد بكافة الفرسان والإسطبلات المشاركين في البطولة، متمنين للجميع التوفيق والنجاح.
برنامج حافل
وسيكون برنامج البطولة حافلا وسط تنظيم عدة سباقات، حيث سيكون البرنامج على النحو الآتي:
· الخميس 4 يناير 2024: الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباقات المحلية لمسافة 40 كم و80 كم و100 كم وسباق الأنجال لمسافة 60 كم، والسباقات الدولية لمسافة 100 كم و120 كم، إضافة إلى الاجتماع التنويري.
· الجمعة 5 يناير 2024: انطلاق السباقات الدولية التأهيلية لمسافة 120 كم و100 كم، والسباق المحلي لمسافة 100 كم، والسباقات المحلية التأهيلية لمسافة 40 كم و80 كم، وانطلاق سباق الأنجال المحلي لمسافة 60 كم، كما ستشهد القرية إقامة الفحص البيطري للجياد المشاركة في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كم.
· السبت 6 يناير 2024: انطلاق سباق بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120كم، وتتويج الفائزين في السباق، وفحص تقييم جائزة أفضل حالة جواد لسباق 120 كم للإسطبلات الخاصة.
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