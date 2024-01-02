منتخبنا الوطني يصل إلى دبي ويخوض مرانه الأول

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- Akhbar Al Khaleej) وصل وفد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لخوض معسكره التدريبي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الفترة 12 يناير- 10 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخاض المنتخب الوطني مرانه الأول بمعسكره بمدينة دبي على ملاعب مركز جبل علي الرياضي، حيث قاد الحصة التدريبية المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، يعاونه الجهاز الفني المعاون المكوّن من: المدرب الوطني المساعد مرجان عيد، والمدرب المساعد ايفان مورينو، والمدرب المساعد نيكولاس بيتزي، ومدرب اللياقة أليخاندرو ريكينو، ومساعد مدرب اللياقة ماتياس ريكينو، ومدرب الحراس هيرنان كاستيانو ومساعد مدرب الحراس ايجناسيو لوفيرا، والمحلل الفني توماس ألفونسو والمترجم إلياس طحان، بمشاركة جميع اللاعبين. واشتملت الحصة التدريبية على تمارين الجري والإحماء وتمارين فك العضل.
من جهته، أكد مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم راشد خميس الزياني أن المنتخب الوطني يسعى للاستفادة الكاملة من المعسكر التدريبي بمدينة دبي، وذلك للوصول إلى الجاهزية المطلوبة التي تسبق المشاركة في نهائيات كأس آسيا، مؤكدا أن المعسكر سيسهم في زيادة الانسجام بين المجموعة وسيرفع من معدل الجاهزية الفنية والذهنية، التي سيعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة المدرب بيتزي لخوض النهائيات الآسيوية.
وقال الزياني: «بداية، نثمن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للمنتخب الوطني. كما نشيد بجهود رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، وكذلك جهود رئيس شركة طموح الرياضية عضو لجنة المنتخبات باتحاد الكرة محمد عبداللطيف بن جلال؛ في متابعة المنتخب وتوفير كافة المتطلبات لتهيئة الأجواء المناسبة للتحضير لخوض نهائيات كأس آسيا»، إلى جانب المتابعة الحثيثة والمستمرة لأمين عام اتحاد الكرة راشد عبدالله الزعبي.
وتابع قائلا: «تسود المعسكر أجواء حماسية وهناك تفاؤل كبير للوصول إلى الجاهزية المناسبة، فنحن متفائلون في هذه المرحلة وثقتنا كبيرة بأفراد المنتخب في تقديم المستوى والأداء خلال المشاركة في النهائيات الآسيوية»، مبينا أن الطموحات كبيرة، والأهم هو رفع علم واسم مملكة البحرين عاليا في جميع المشاركات.
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