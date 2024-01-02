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منتخبنا الوطني يصل إلى دبي ويخوض مرانه الأول

1/2/2024 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬لخوض‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭- ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وخاض‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مرانه‭ ‬الأول‭ ‬بمعسكره‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬مركز‭ ‬جبل‭ ‬علي‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي،‭ ‬يعاونه‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬المعاون‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭: ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬المساعد‭ ‬مرجان‭ ‬عيد،‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬ايفان‭ ‬مورينو،‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬نيكولاس‭ ‬بيتزي،‭ ‬ومدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬أليخاندرو‭ ‬ريكينو،‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬ماتياس‭ ‬ريكينو،‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬هيرنان‭ ‬كاستيانو‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬الحراس‭ ‬ايجناسيو‭ ‬لوفيرا،‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬توماس‭ ‬ألفونسو‭ ‬والمترجم‭ ‬إلياس‭ ‬طحان،‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭. ‬واشتملت‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬تمارين‭ ‬الجري‭ ‬والإحماء‭ ‬وتمارين‭ ‬فك‭ ‬العضل‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬يسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي،‭ ‬وذلك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المعسكر‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬المجموعة‭ ‬وسيرفع‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬الجاهزية‭ ‬الفنية‭ ‬والذهنية،‭ ‬التي‭ ‬سيعتمد‭ ‬عليها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬لخوض‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭.‬

وقال‭ ‬الزياني‭: ‬‮«‬بداية،‭ ‬نثمن‭ ‬دعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭. ‬كما‭ ‬نشيد‭ ‬بجهود‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكذلك‭ ‬جهود‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬الرياضية‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال؛‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المنتخب‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬المتطلبات‭ ‬لتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬للتحضير‭ ‬لخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمستمرة‭ ‬لأمين‭ ‬عام‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬راشد‭ ‬عبدالله‭ ‬الزعبي‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تسود‭ ‬المعسكر‭ ‬أجواء‭ ‬حماسية‭ ‬وهناك‭ ‬تفاؤل‭ ‬كبير‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المناسبة،‭ ‬فنحن‭ ‬متفائلون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬وثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬بأفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المستوى‭ ‬والأداء‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الطموحات‭ ‬كبيرة،‭ ‬والأهم‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬واسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المشاركات‭.‬

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