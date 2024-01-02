حبس متهمتين في واقعة سرقة حقيبة يد تحتوي على 4 آلاف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية مفاده قيام امرأتين بسرقة حقيبة يد تحتوي على مبلغ أربعة آلاف دينار، وذلك بأحد المعارض التجارية، وقد توصلت تحريات الشرطة إلى هويتهما، والذي تبين أنهما من ذوي الأسبقيات، وتمكنت الشرطة من القبض عليهما فيما عُثر على المسروقات في حيازتهما.
وكانت المديرية قد أشارت إلى أنه فور تلقي بلاغ من إحدى السيدات بسرقة حقيبتها الشخصية، باشرت الشرطة دورها الأمني في اتخاذ ما يلزم من مراجعة سجلات الكاميرات الأمنية وإجراء عملية البحث والتحري، حيث تم تحديد هوية المتهمتين والقبض عليهما بعد مغادرتهما المعرض، وتبين أن إحداهن كانت تقوم بالمراقبة فيما تقوم الأخرى بسرقة الحقيبة كما تبين بأنهما من أصحاب الأسبقيات في قضايا مشابهة، وأشارت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق، واستجوبت المتهمتين وواجهتهما بما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما ثبت من تسجيل الواقعة المأخوذ من كاميرا المراقبة، ومن ثم أمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وبإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة مع تسليم المسروقات لمالكها.
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