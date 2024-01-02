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حبس متهمتين في واقعة سرقة حقيبة يد تحتوي على 4 آلاف دينار

1/2/2024 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مفاده‭ ‬قيام‭ ‬امرأتين‭ ‬بسرقة‭ ‬حقيبة‭ ‬يد‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬بأحد‭ ‬المعارض‭ ‬التجارية،‭ ‬وقد‭ ‬توصلت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬هويتهما،‭ ‬والذي‭ ‬تبين‭ ‬أنهما‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأسبقيات،‭ ‬وتمكنت‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬عليهما‭ ‬فيما‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬المسروقات‭ ‬في‭ ‬حيازتهما‭. ‬

وكانت‭ ‬المديرية‭ ‬قد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬السيدات‭ ‬بسرقة‭ ‬حقيبتها‭ ‬الشخصية،‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬دورها‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬سجلات‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬وإجراء‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬والتحري،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهمتين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهما‭ ‬بعد‭ ‬مغادرتهما‭ ‬المعرض،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬إحداهن‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بالمراقبة‭ ‬فيما‭ ‬تقوم‭ ‬الأخرى‭ ‬بسرقة‭ ‬الحقيبة‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬بأنهما‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأسبقيات‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مشابهة،‭ ‬وأشارت‭ ‬المديرية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمتين‭ ‬وواجهتهما‭ ‬بما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة،‭ ‬وما‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الواقعة‭ ‬المأخوذ‭ ‬من‭ ‬كاميرا‭ ‬المراقبة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بحبسهما‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬وبإحالتهما‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬مع‭ ‬تسليم‭ ‬المسروقات‭ ‬لمالكها‭.‬

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