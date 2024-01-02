محاكمة آسيوية في واقعة اتجار بالأشخاص

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬بسؤال‭ ‬المجني‭ ‬عليهما،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإيداعهما‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإيواء‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمة‭ ‬وواجهتها‭ ‬بأدلة‭ ‬الاتهام،‭ ‬كما‭ ‬طلبت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬صحة‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬مجريها،‭ ‬وعلى‭ ‬ذلك‭ ‬وعقب‭ ‬وقوفها‭ ‬على‭ ‬أدلة‭ ‬الاتهام‭ ‬قبل‭ ‬المتهمة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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