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محاكمة آسيوية في واقعة اتجار بالأشخاص

1/2/2024 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنجزت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬اتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬متهمة‭ ‬آسيوية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬وتحدد‭ ‬لنظرها‭ ‬جلسة‭ ‬14‭/‬1‭/‬2024‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭. ‬وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهما‭ ‬بأنهما‭ ‬قد‭ ‬حضرتا‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل،‭ ‬وقد‭ ‬استقبلتهما‭ ‬المتهمة،‭ ‬واحتجزتهما‭ ‬بإحدى‭ ‬الشقق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حجزت‭ ‬جوازات‭ ‬سفرهما،‭ ‬وأجبرتهما‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬والتكسب‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬بسؤال‭ ‬المجني‭ ‬عليهما،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإيداعهما‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإيواء‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمة‭ ‬وواجهتها‭ ‬بأدلة‭ ‬الاتهام،‭ ‬كما‭ ‬طلبت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬صحة‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬مجريها،‭ ‬وعلى‭ ‬ذلك‭ ‬وعقب‭ ‬وقوفها‭ ‬على‭ ‬أدلة‭ ‬الاتهام‭ ‬قبل‭ ‬المتهمة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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