محاكمة آسيوية في واقعة اتجار بالأشخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمة آسيوية إلى المحكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة 14/1/2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليهما بأنهما قد حضرتا إلى مملكة البحرين للعمل، وقد استقبلتهما المتهمة، واحتجزتهما بإحدى الشقق بعد أن حجزت جوازات سفرهما، وأجبرتهما على ممارسة الدعارة والتكسب من ذلك.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، بسؤال المجني عليهما، وأمرت بإيداعهما في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمة وواجهتها بأدلة الاتهام، كما طلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة، واستمعت إلى شهادة مجريها، وعلى ذلك وعقب وقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمة، وأمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
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