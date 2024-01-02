إلزام صاحب شركة دفع 61 ألف دينار مستحقات رواتب متأخرة لعامل مدة عامين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬صديقة‭ ‬الموالي‭ (‬وكيلة‭ ‬المدعي‭) ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬موكلها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬تخلّفت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مستحقاته‭ ‬طيلة‭ ‬تلك‭ ‬السنين‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬أية‭ ‬موارد‭ ‬أو‭ ‬منقولات‭ ‬صالحة‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬الشركة‭ ‬بتحويل‭ ‬سجل‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الشخص‭ ‬الواحد‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬ذات‭ ‬مسؤولية‭ ‬محدودة‭ ‬وتغيير‭ ‬اسم‭ ‬الشركة،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬3‭ ‬مشاريع‭ ‬كبيرة‭ ‬تتدفق‭ ‬منها‭ ‬الأموال‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأجور،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬الشركة‭.‬

وذكرت‭ ‬الموالي‭ ‬أن‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬سوء‭ ‬إدارة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ترتبت‭ ‬عليها‭ ‬خسارة‭ ‬الشركة‭ ‬وتدهورها،‭ ‬حيث‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬خسارة‭ ‬الشركة‭ ‬مشروعا‭ ‬مع‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬بسبب‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الضمان‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬وعدم‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذه،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استلام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الدفعة‭ ‬المقدمة،‭ ‬مما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬استبعاد‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الشهود‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬مدير‭ ‬الشركة‭ ‬والمتحكم‭ ‬في‭ ‬أمورها‭ ‬المالية‭ ‬والوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يستطيع‭ ‬صرف‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬امتنع‭ ‬بصورة‭ ‬متعمدة‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬لديه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تقاضيه‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مشاريع،‭ ‬مما‭ ‬ينعقد‭ ‬معه‭ ‬مسؤوليته‭ ‬تجاه‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬مستحقات‭ ‬المدعي‭ ‬المحكوم‭ ‬بها‭.‬

وطالبت‭ ‬المحامية‭ ‬صديقة‭ ‬الموالي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مذكرتها‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬الثاني‭ ‬والثالثة‭ ‬بالتضامن‭ ‬والتضامم‭ ‬فيما‭ ‬بينهما‭ ‬بأن‭ ‬يؤديا‭ ‬إلى‭ ‬المدعي‭ ‬مبلغ‭ ‬61 ‭,‬ 198‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مستحقاته‭ ‬العمالية‭ ‬المترتبة‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬الشركة‭ (‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭) ‬لكون‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬مالك‭ ‬الشركة‭ ‬والمسؤول‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬ديونها‭ ‬تجاه‭ ‬الغير‭.‬

وقد‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬61 ‭,‬ 198.632‭ ‬دينارا‭ ‬بالتضامن‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثالثة‭ ‬وتحميل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الثاني‭ ‬المصارف‭ ‬وأتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬